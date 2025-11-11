Het was een grote opluchting voor topdarter Michael Smith. Na een langdurige afwezigheid op majors staat de 35-jarige Engelsman in de achtste finales van de Grand Slam of Darts. Hij overleefde de groepsfase, waarin hij onder meer speelde tegen Luke Humphries en Nathan Aspinall. "Het zijn belangrijke dagen voor mijn carrière."

Het was nog billenknijpen voor Smith maandagavond. De oud-wereldkampioen wist zijn laatste groepswedstrijd met 5-2 in legs te winnen van de Amerikaan Alex Spellman. Op zaterdag won hij knap van Aspinall. Toch was Smith afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen Humphries en Aspinall of hij door zou gaan. De huidige nummer één van de wereld won, waardoor Smith zich bij de laatste zestien voegde.

Een prestatie van formaat. Want Bully Boy zat de afgelopen tijd in een flinke dip. Deze werd veroorzaakt door hevige blessures. Het was pas sinds maart dat Smith weer op een major-toernooi was te bewonderen. Hij was toen voor het laatst actief op de UK Open.

'Ik wil gewoon weer blij zijn'

De gewonnen groepswedstrijden waren een grote opluchting voor Smith, zo verklaart hij na de wedstrijd tegen Spellman tijdens een online persconferentie. "Ik ben niet naar de Grand Slam gegaan om alle drie de wedstrijden te verliezen en achteraf te zeggen dat ik blij ben om weer terug te zijn. Dat is niet mijn mindset."

Naast weer op niveau komen, zoekt Smith ook weer naar spelplezier. "Ik wil gewoon weer blij zijn met het spelen van darts. Ik speelde niet geweldig, maar ik ben blij dat ik weer terug ben." Na zijn comeback heeft de Engelsman een aantal veranderingen doorgevoerd in zijn routine. "Ik doe wel heel veel dingen anders. Zo heb ik allemaal machines die mij helpen met mijn blessures. Maar wat ze precies doen, moet je aan mijn vrouw vragen", grapt hij.

'Ik ben slechts vier wedstrijden van een major-titel verwijderd'

Smith is vooral blij met zijn succesvolle comeback. "Het zijn belangrijke dagen voor mijn carrière. Ik ben slechts vier wedstrijden van een major-titel verwijderd." Toch kijkt hij al verder dan deze week. "Ik gebruik dit toernooi en straks ook de Player Championship Finals om mezelf klaar te stomen voor het WK, wat er over vier weken aan zit te komen", aldus de huidige nummer 30 van de wereld.

'Ik wil een voorbeeld voor hen zijn'

Tijdens zijn vormdip dacht Smith meerdere malen aan stoppen. Maandag onthulde hij zijn grote drijfveer om toch door te blijven gaan. "Ik wilde doorgaan voor mijn kinderen. Ik wil een voorbeeld voor hen zijn." Smith heeft twee zoontjes, een van elf jaar en een van acht jaar oud. "Ik heb mijn halve leven gewaagd aan deze sport, dat kan ik niet zomaar opgeven", zo eindigt hij.

Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door wordt de comeback van Smith uitvoerig besproken. Beluister 'm hieronder!