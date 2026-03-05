Het zag er niet uit wat Michael van Gerwen en Luke Humphries tegen elkaar lieten zien tijdens hun kwartfinale van de Premier League Darts in Cardiff. Er leek van alles mis met beide spelers, omdat de pijlen alle kanten op vlogen behalve de goede. Veel afzwaaiers in de vijf en één, maar Humphries ging er het beste mee om. Hij won afgetekend met 6-1 van de Nederlandse topdarter. Na afloop gaf Van Gerwen een verklaring voor zijn opmerkelijke nederlaag.

Van Gerwen kwam tot dik 92 gemiddeld en kon alleen zijn eerste eigen leg houden tegen de Engelsman. Daarna ging hij volgens Viaplay-analist Vincent van der Voort ook 'rare dingen' doen, zoals proberen een finish via twee dubbels uit te gooien in plaats van één. "Dat wil je niet zien van hem", zei hij. "Dit geeft ook weinig vertrouwen voor een belangrijk toernooi als de UK Open van komend weekend." Volgens Van Gerwen was er niks bijzonders aan de hand op het podium, maar kan hij 'wel leven' met zijn nederlaag.

Niet makkelijk

Volgens Van der Voort liet Van Gerwen zien dat het echt niet makkelijk is om anderhalve week eruit te liggen en dan weer in de vorm van ervoor terug te keren. MVG keerde vorige week terug in de Premier League nadat hij anderhalve week had gemist vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. In Belfast verloor hij meteen van Gerwyn Price. De nederlaag tegen Humphries is nog niet al te duur, want hij had in de eerste weken van het invitatietoernooi al een avond gewonnen en finale gehaald.

'Elk nadeel heeft z'n voordeel'

"Het was een hele lastige wedstrijd van ons beiden, maar dat gebeurt iedereen. Het is nog een hele lange weg te gaan, dan kom je dit soort duels tegen. Hopelijk niet te vaak, maar dan is dit wel een lekker moment. Veel belangrijker is dat morgen de UK Open is, wil niet lullig doen verder", zei Van Gerwen na afloop bij Viaplay. "Elk nadeel heeft z'n voordeel." Volgens verslaggever Arjan van der Giessen is het dan niet lekker om nu meteen te verliezen met dat toernooi voor de deur.

'Dat is voor mij het allerbelangrijkst'

"Of juist wel", reageert Van Gerwen gedecideerd. "Dat ik nu een goede nachtrust heb en niet pas om 03.00 uur 's nachts in bed lig. Snap je? Tuurlijk wil je ook avonden winnen, maar daarom zeg ik dat het liever deze avond is dan volgende week. Het is nog 2,5 uur rijden naar Minehead en morgen staat er een heel belangrijk toernooi te wachten. Twee jaar geleden deed ik het daar niet goed, dus er valt voor mij veel winst te halen. Dat is voor mij het allerbelangrijkst."