Michael van Gerwen kent een bewogen jaar. Hij kondigde de scheiding met zijn ex-vrouw Daphne aan en nam een tijd vrijaf. Sinds zijn terugkeer gaat het wisselend met de Nederlandse topdarter, wat mogelijk gevolgen heeft voor een groot toernooi.

Van Gerwen kent hoge pieken en diepe dalen. Afgelopen weekeinde gooide met een gemiddelde van 112 de Belg Mike De Decker met 6-0 van het bord. Maar dinsdag op een vloertoernooi was het al na één ronde klaar. Een dag later besloot hij in Hildesheim helemaal niet op te komen dagen, omdat hij zich niet helemaal lekker voelde.

Drama dreigt voor Van Gerwen

De Nederlander deed dat met het oog op de World Series of Darts Finals, een invitatietoernooi van de PDC in Amsterdam. Daar is een prijzenpot samengesteld van 400.000 pond, met 80.000 voor de winnaar. Van Gerwen speelt daar in de eerste ronde tegen landgenoot Wessel Nijman en is verzekerd van 5000 pond. Dat geld telt niet mee voor de wereldranglijst.

Dat doet het prijzengeld op de Players Championship Finals eind november wel. De traditionele laatste major voor het WK darts dreigt Van Gerwen te missen door tegenvallende resultaten op vloertoernooien. De Nederlander moet bij de beste 64 staan om deel te nemen aan de PC Finals. Momenteel is Van Gerwen de nummer 103 op die ranglijst.

Grotere prijzenpot op Players Championship Finals

Nu is het verschil met de nummer 64 niet onoverbrugbaar. Van Gerwen verdiende tot op heden 10.500 pond voor de Players Championship Order of Merit. Dat is slechts 9500 pond minder dan Max Hopp, die het laatste plekje in handen heeft. Wel begint de tijd de dringen voor Van Gerwen, die nog maar zeven vloertoernooien heeft om de achterstand goed te maken.

Een eindzege en de Nederlander doet belangrijke zaken. Dat levert immers 15.000 pond op. Maar gezien zijn eerdere resultaten is dat geen garantie. Dus dreigt het mislopen van de Players Championship Finals, waar 600.000 pond aan prijzengeld is. De winnaar krijgt 120.000 pond, omgerekend bijna 140.000 euro.

Beluister de podcast Darts Draait Door

Alle ogen zijn deze week gericht op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Maar de Euro Tour in Praag beloofde weinig goeds voor Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld voor eigen publiek. Beiden gingen er pijnlijk af, waardoor er werk aan de winkel is. Al kan Van Barneveld volgens Vincent van der Voort 'toch niet teleurgestelder rondlopen dan nu' en irriteert de ex-prof zich mateloos aan alle hosanna rond Van Gerwen na één goede wedstrijd.

