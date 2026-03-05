Het zag er niet uit wat Michael van Gerwen en Luke Humphries tegen elkaar lieten zien tijdens hun kwartfinale van de Premier League Darts in Cardiff. Er leek van alles mis met beide spelers, omdat de pijlen alle kanten op vlogen behalve de goede. Veel afzwaaiers in de vijf en één, maar Humphries ging er het beste mee om. Hij won afgetekend met 6-1 van de Nederlandse topdarter.

Van Gerwen kwam tot dik 92 gemiddeld en kon alleen zijn eerste eigen leg houden tegen de Engelsman. Daarna ging hij volgens Viaplay-analist Vincent van der Voort ook 'rare dingen' doen, zoals proberen een finish via twee dubbels uit te gooien in plaats van één. "Dat wil je niet zien van hem", zei hij. "Dit geeft ook weinig vertrouwen voor een belangrijk toernooi als de UK Open van komend weekend."

Niet makkelijk

Volgens Van der Voort liet Van Gerwen zien dat het echt niet makkelijk is om anderhalve week eruit te liggen en dan weer in de vorm van ervoor terug te keren. MVG keerde vorige week terug in de Premier League nadat hij anderhalve week had gemist vanwege aanhoudende gezondheidsklachten. In Belfast verloor hij meteen van Gerwyn Price. De nederlaag tegen Humphries is nog niet al te duur, want hij had in de eerste weken van het invitatietoernooi al een avond gewonnen en finale gehaald.

Later meer