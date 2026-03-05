Gian van Veen kreeg voor de tweede keer op rij de ondankbare taak om van een thuisspeler te moeten winnen in de Premier League Darts. Waar het in Belfast vorige week wél lukte om Josh Rock te verslaan, was Jonny Clayton in Cardiff de Nederlandse topdarter nu wel de baas. Voor Van Veen betekent dat een vroegtijdige exit, maar daar kon hij ook wel weer het positieve van inzien.

Commentator Jacques Nieuwlaat zei het bij Viaplay al treffend: "Ik denk dat er zo een taxi met een Nederlandse vlag richting Minehead gaat." Daarmee doelt hij op de vroege uitschakeling van Van Veens landgenoot Michael van Gerwen, die kansloos was in de openingswedstrijd van de avond in Wales tegen Luke Humphries. Voor beide Nederlanders eindigt de Premier League-avond al vroeg, maar dat kan juist deze week ook een positiefs iets zijn.

UK Open

Van Gerwen en Van Veen moeten vrijdagavond namelijk op de UK Open in Minehead gooien. Op het grote rankingtoernooi in Butlins Resort stromen ze allebei in de vierde ronde in. Door hun vroege uitschakeling in Wales kunnen ze meer tijd besteden aan de reis naar de UK Open en de voorbereiding op het goed beginnen van de 'FA Cup van het darts'. Er is ook ontzettend veel geld te verdienen voor de ranking.

Woorden Van Gerwen gekopieerd

"Het was niet veel soeps", zuchtte Van Veen na afloop. "Het was leuk voor hem vooral, niet voor mij. Ik liet hem halverwege de wedstrijd uitlopen toen ik drie pijlen op tops miste. Dat was onnodig. Hij was niet geweldig, maar ik nog minder. Ik voelde me niet ook niet heel geweldig. M'n pijlen stonden ook anders dan ik gewend was, maar dat kan gebeuren." Hij kopieerde de woorden van Van Gerwen, die ook al vroeg klaar was in Cardiff. "Nu naar Minehead, elke nadeel heeft z'n voordeel. Ben ik ook nog lekker op tijd op m'n kamer daar. Maar ik had liever gewonnen vandaag. Dan maar morgen."

Nederlaag is te slikken

Voor Van Veen was de vroege 6-4 nederlaag tegen Clayton overigens ook geen ramp. Clayton was al koploper in de Premier League Darts en loopt alleen wat uit op nummer 2 Van Veen. De Nederlander had in de eerste vier avonden al drie keer de finale gehaald (en gewonnen). Daarmee heeft hij na een kwart van de gespeelde avonden al veel punten verzameld om een keer een nederlaag te slikken. De manier erop zal echter wel pijn doen. Hij had kansen, maar mede door gejoel van het publiek achter hem kreeg hij de dubbels op cruciale momenten er niet in.