Michael van Gerwen is te gast in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Daarin doet de veelbesproken Nederlandse topdarter uit de doeken hoe hij het zwaarste jaar van zijn leven heeft ervaren en hoe zijn nieuwe leven eruit ziet.

De finale van het vorige WK darts was een onverwachts hoogtepunt na een jaar vol fysiek ongemak. De 36-jarige darter moest operaties aan zijn pols en gebit ondergaan en merkte daar in 2024 al de nadelen van. 2025 werd echter helemaal een jaar om snel te vergeten. Zijn huwelijk met inmiddels ex-vrouw Daphne kwam ten einde en zijn vader is ernstig ziek. Daar kwamen zijn resultaten aan het dartbord nog meer onder te lijden.

Nieuw leven

Hoe kijkt Van Gerwen terug op de loodzware periode, zowel privé als 'zakelijk'? In Sportnieuws.nl Darts Draait Door geeft hij een openhartig inkijkje in zijn nieuwe leven. Zo is hij heel veel kilo's afgevallen en heeft hij een nieuwe hobby gevonden in padel. Het heeft hem rust gegeven om weer als herboren zijn werk uit te voeren. Het prijzengeld lonkt namelijk meer dan ooit. Met dik 1,1 miljoen euro voor de wereldkampioen moet MVG beter zijn dan ooit.

De Luke's en de Nederlanders

Hoe kijkt de nummer drie van de wereld en drievoudig wereldkampioen aan tegen de heerschappij van Luke Littler en Luke Humphries in het huidige darts? En welke Nederlanders maken op hem de beste indruk? Met Danny Noppert en Gian van Veen staan er nog twee landgenoten in de top-tien van de wereld. Van Gerwen onthult met welke van de twee hij het liefst nog eens een World Cup of Darts zou willen gooien. En durft de PDC het aan om drie Nederlanders in de Premier League te zetten?

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Naast Michael van Gerwen zit ook goede vriend Vincent van der Voort erbij. Hij kondigt aan definitief te stoppen met darts. Check de aflevering hieronder of bekijk en beluister 'm via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.