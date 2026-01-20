Michael van Gerwen slaagde er dinsdag net niet in om de eerste editie van de Saudi Arabia Darts Masters te winnen. De Nederlandse topdarter verloor in de finale van wereldkampioen Luke Littler, maar houdt wel een mooi zakcentje over aan de reis naar Saoedi-Arabië.

Het was voor de darters even wennen in Saoedi-Arabië, want het werd deze dagen direct duidelijk dat het niet bepaald een land is waar darts leeft. In de zaal zaten niet veel mensen en veel van hen waren ook geen lokale bewoners. Ook leek het ze weinig uit te maken of de spelers goed of slecht gooiden, want zelfs voor een score van 11 punten werd er hard geklapt.

In die vreemde omstandigheden kwam echter toch de meest voor de hand liggende naam bovendrijven. Wereldkampioen Littler sneuvelde in Bahrein nog in de kwartfinales, maar in Saoedi-Arabië was hij wel de beste. Hij versloeg in de kwartfinales Gian van Veen in een herhaling van de WK-finale en rekende in de eindstrijd af met een andere Nederlander in de persoon van Van Gerwen.

Prijzengeld Saudi Arabia Darts Masters

Hoewel het dus niet het meest sprankelende toernooi ooit was, was het wel een mooie trip voor de bankrekening van de spelers. Op elk van de zes World Series-toernooien is namelijk flink wat prijzengeld te verdienen.

Littler pakt met zijn titel 30.000 pond en dat is omgerekend 34.400 euro. Dat is hetzelfde bedrag dat Van Gerwen kreeg voor zijn titel in Bahrein, maar hij moet het als verliezend finalist deze keer doen met 16.000 pond (18.350 euro). Van Veen krijgt als kwartfinalist 5.000 pond (5.730 euro). Met Danny Noppert deed er nog een derde landgenoot mee, maar hij sneuvelde al in de eerste ronde. Dat levert hem 'slechts' 1.750 pond (2.000 euro) op

Darters lopen absurde bonus mis

Overigens hadden de darters nog veel meer geld kunnen verdienen in Saoedi Arabië. Voor een negendarter lag namelijk een geldbedrag van liefst 100.000 pond klaar. Die bonus kon een darters zelfs verdubbelen als hij zijn eerstvolgende pijl in de bullseye gooide. Niemand wist echter een negendarter te gooien. Littler kwam het dichtst in de buurt, maar het ging tegen Van Veen bij zijn achtste pijl mis. De Nederlander kreeg in die wedstrijd ook een kans, maar bij hem ging het fout bij de zevende dart.

Andere World Series

Het duurt overigens een tijdje voordat er weer een World Series-evenement wordt gespeeld. Begin juni is de Deense hoofdstad Kopenhagen de plek waar de Nordic Masters worden gehouden. Daarna volgen nog toernooien in New York, Auckland en Wollongong. De toernooireeks wordt afgesloten met de World Series of Darts Finals in Amsterdam.