Komend weekend begint de Grand Slam of Darts. Het majortoernooi begint met een groepsfase. Daarin treft topdarter Michael van Gerwen een opvallende tegenstander, namelijk de vrouwelijke veelvraat Beau Greaves. Van Gerwen deed in het verleden een uitspraak die hem tijdens komend toernooi duur kan komen te staan.

Zo werd in 2017 via X, destijds nog Twitter, door een fan iets aan Van Gerwen gevraagd: "Denk je dat vrouwelijke speelsters ooit met de mannelijke topdarters meekunnen?" Hierop antwoordde de drievoudig wereldkampioen kort en stelling: "Nee."

beau greaves if i could ask just one favour… https://t.co/VpIxBn2BgL pic.twitter.com/RyLvzgGuSh — arron (@arron9s) November 4, 2025

Niet de eerste keer voor Van Gerwen

Deze uitspraak kan dus pijnlijk terugvuren als Van Gerwen zijn partij tegen Greaves verliest. Het wordt niet de eerste keer dat De Groene Sloopkogel het tegen een vrouwelijke speelster opneemt tijdens een majortoernooi. Tijdens de vorige editie van de Grand Slam of Darts versloeg Van Gerwen de Nederlandse transvrouw Noa-Lynn van Leuven met 5-0 in legs.

Veelvraat Greaves

Toch is het de verwachting dat Greaves andere koek is dan Van Leuven. De pas 21-jarige Engelse versloeg onlangs nog Luke Littler in de halve finale van het jeugd-WK. Hierdoor staat ze binnenkort in de finale tegen kersverse EK-winnaar Gian van Veen.

Verder gaat Greaves in december haar debuut maken op het WK darts. Deze deelname dwong ze af, doordat ze eerder dit jaar drie Development Tour-toernooien won. Daarnaast werd Greaves de afgelopen drie jaar wereldkampioen bij de vrouwen en won ze talloze andere toernooien in het vrouwencircuit.

Grand Slam of Darts

Van Gerwen is niet de enige Nederlander die het tegen een vrouw op gaat nemen in de groepsfase. Zo zit Van Veen naast Wessel Nijman en Josh Rock in een groep met Lisa Ashton. De 55-jarige Engelse won onlangs nog de World Matchplay voor vrouwen.

De Grand Slam of Darts gaat zaterdag 8 november van start. Tijdens de avondsessie op de eerste dag komt Van Gerwen al in actie tegen Greaves. Verder zitten Gary Anderson en Niko Springer in de groep bij de Nederlander. De beste nummers twee gaan door naar de volgens fase. Tijdens de groepsfase wordt er een best-of-9-legs gespeeld.