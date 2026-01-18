Michael van Gerwen won afgelopen week het eerste toernooi sinds het WK: de Bahrain Darts Masters. Een paar dagen later mag de topdarter weer aantreden, maar dan in Saoedi-Arabië. Inmiddels is de loting voor de Saudi Darts Masters bekend.

De Saudi Darts Masters staan op maandag 19 en dinsdag 20 januari op het programma. Er doen acht wereldtoppers - met daarbij Van Gerwen, Gian van Veen en Danny Noppert - mee aan het toernooi, evenals acht 'lokale' spelers. Dat zijn voornamelijk dezelfde darters als in Bahrein, met twee uitzonderingen.

Nitin Kumar doet mee aan de Saudi Darts Masters. De darter uit India zorgde voor sensatie op het WK darts door Richard Veenstra te verslaan. Kumar is de vervanger van Paolo Nebrida, die zich ziek moest afmelden. Tomoya Goto vervangt de Bahreinse Abdulla Saeed.

Enorme bonus beschikbaar in Saoedi-Arabië

Er is een enorme bonus beloofd bij het debuut in Saoedi-Arabië. Voor elke negendarter krijgt de gooier liefst 100.000 dollar. Daar kan nog eens 100.000 dollar aan toegevoegd worden als de daaropvolgende pijl in de bullseye belandt.

Loting Saudi Darts Masters

Michael van Gerwen - Nitin Kumar

Stephen Bunting - Tomoya Goto

Nathan Aspinall - Lourence Ilagan

Danny Noppert - Man Lok Leung

Gian van Veen - Motomu Sakai

Luke Littler - Paul Lim

Gerwyn Price - Alexis Toylo

Luke Humphries - Ryusei Azemoto

De eerste ronde wordt op maandag afgewerkt. De kwartfinale, halve finale en de eindstrijd zijn allemaal op dinsdag. Voor de winnaar van het toernooi ligt 30.000 pond klaar, omgerekend zo'n 34.000 euro. Dat telt overigens niet mee voor de wereldranglijst, omdat het een invitatietoernooi betreft.

Het eerste toernooi dat wél meetelt voor de Order of Merit, is de Winmau World Masters van 28 januari tot en met 1 februari. De winnaar van dat toernooi krijgt liefst 100.000 pond.