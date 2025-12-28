Michael van Gerwen heeft zondagavond met 4-1 gewonnen van Arno Merk op het WK darts. De Nederlandse topdarter plaatste zich met degelijk spel voor de vierde ronde, waar hij een voormalig wereldkampioen treft.

Van Gerwen had in de eerste ronde de nodige moeite met Mitsuhiko Tatsunami, maar de Nederlander verbeterde zijn niveau in de tweede ronde tegen William O'Connor. Tegenstander Merk verraste enigszins door twee oud-toppers uit te schakelen: Kim Huybrechts en Peter Wright.

Desondanks was de Duitser in de eerste set niet opgewassen tegen Van Gerwen. Het werd 3-1 in het voordeel van de drievoudig wereldkampioen, die tot een gemiddelde van 100 kwam. Merk zat nog niet eens op 90.

Uitstekende finishes

In de tweede set zakte het gemiddelde van Van Gerwen. Zijn goede vriend Vincent van der Voort zei niet voor niks in de studio van Viaplay dat zijn scorende gemiddelde boven de 100 gemiddeld moest komen. Mighty Mike won wel gewoon met 3-0 in legs, mede door een finishpercentage van 67% in de eerste twee sets.

Merk rook bloed in de derde set en verkeerde opeens in topvorm. Hij miste geen enkele dubbel en won zodoende de set met 3-1. Een ronde later was Van Gerwen weer aan zet. Zonder al te veel overtuiging won hij de vierde set en zette hij zichzelf op een 3-1 voorsprong. In de vijfde - en laatste set - was Van Gerwen oppermachtig. De Groene Sloopkogel stond nog één leg af en trok aan het langste eind.

Volgende ronde

Van Gerwen wist maandagmiddag ook al dat Gary Anderson zijn tegenstander zou worden bij een zege. De Schot had namelijk Jermaine Wattimena met 4-3 verslagen. Het duel tussen de twee oud-wereldkampioenen staat vermoedelijk op 30 december op het programma. Bij een zege komt hij op 1 januari 2026 weer in actie.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2016 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.