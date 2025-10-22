Raymond van Barneveld is natuurlijk vooral bekend als dartslegende, maar komt ook geregeld om andere reden in het nieuws. Zo ook deze week. 'Barney' baarde opzien toen hij op de deelnemerslijst van een bekend programma verscheen. Dat zorgt bij twee bekende Nederlanders voor de nodige hilariteit.

De vijfvoudig wereldkampioen darten doet namelijk mee aan het bekende programma Sterren op het Doek, waar deelnemers zich laten protretteren en persoonlijke verhalen over hun leven delen. Volgens Omroep Max zal Barney openlijk praten over onder meer faalangst en zijn hoogte- en dieptepunten uit zijn loopbaan. Uiteraard kiest hij aan het eind van de aflevering een portret wat hij mee naar huis mag nemen.

Grote lol om deelname

Dat is toch wat anders dan een potje darten en daarom zien Frank Evenblij en Erik Dijkstra er wel de lol van in. In hun podcast Bureau Sport bespreken ze de actie van Van Barneveld. "Daar heb ik gigantisch zin in", stelt Dijkstra als hij hoort van Van Barnevelds deelname aan het populaire programma."

'Onzekere' Van Barneveld

Dijkstra kan niet wachten, maar is ook een beetje huiverig. De programmamaker meent dat de darter 'diep van binnen onzeker is over zichzelf' en zo'n zelfportret kan daardoor wat confronterend zijn. Zijn kompaan Evenblij scheetst, met een gemaakt accent, hoe de Haagse darter dan zal reageren. "Jongens, zo zie ik er toch niet uit, weet je wel? Hoe kan dat nou? Dat heb ik weer. Ik ben daar veel kaler dan ik in het echt ben. Ja jongens, kom op hé!'"

Toch ziet Evenblij ook kansen voor Van Barneveld. "Hij heeft ook altijd het idee dat er gebrek is aan waardering. Dus misschien denkt hij: 'het is ook wel mooi.'" Desalniettemin vindt hij de keuze voor Barney apart, maar tegelijkertijd ook wel interessant. "Misschien vindt hij het net zoals Tjitske Reidinga gewoon verschrikkelijk. Godverdomme, dit lijkt toch helemaal niet op mij. Jongens, waar beginnen we aan? En mijn carrière lag al helemaal op zijn reet, dan krijg je nou zo'n schilderij."

Eerst het EK darts

Het duo kan duidelijk niet wachten, maar moet nog even geduld hebben. Pas op zaterdag 29 november verschijnt de uitzending om 20.40 uur op NPO2. Voor die tijd kunnen fans Van Barneveld overigens wel degelijk bewonderen, want de 58-jarige darter komt later deze week in actie op het EK darts. Daar heeft hij overigens niet bepaald mazzel met de loting. Hij treft wereldkampioen Luke Littler in de eerste ronde. Barney komt vrijdag in actie tegen de Brit.

Beluister de podcast Darts Draait Door

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.