Dartsfenomeen Luke Littler kreeg veel kritiek over zich heen vanwege zijn deelname aan het jeugd-WK, waar hij in de halve finale werd uitgeschakeld. De nummer twee van de wereld en regerend wereldkampioen zou véél te goed zijn om mee te doen en het zou oneerlijk zijn voor de rest. "Onzin", zegt ex-profdarter Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Het was vorige week een spectaculaire dag in Wigan, waar Gian van Veen en Beau Greaves de finale haalden. Zij mogen op 23 november uitvechten wie de jeugdwereldkampioen van 2025 wordt. Littler haalde het verrassend genoeg niet. Hij verloor in de halve finale een zinderende clash van Greaves. "Ik hoorde dat veel mensen commentaar hadden op dat Littler meedeed. Dit is toch de jeugd? Die mogen dan toch het toernooi spelen? Geeft ook meer aanzien aan het toernooi, alles is beter daardoor. Dat die andere spelers klagen, dat snap ik wel. Die zien hun kansen slikken. Maar de kritiek is onzin."

'Bizar goed'

Die halve finale tussen Greaves en Littler maakte indruk op Van der Voort. "Goh, wat een fantastische partij. Dan hoor ik dat Littler veel commentaar over zich heen kreeg. Hoe hij kon verliezen en dat hij zijn best niet zou hebben gedaan. Maar hij gooide 107 gemiddeld en Greaves wint met 105 gemiddeld. Een elfdarter in de laatste leg op 5-5... En Littler stond te wachten op een dubbel. Het was bizar goed. Je zit dan af en toe naar de scores te kijken en dan denk je: 'Dit kan niet, wanneer komen de normale scores weer?'. Je ziet wel hoe goed zij (Greaves, red.) is. Zij gaat ook het PDC WK spelen. Benieuwd hoe dat gaat met haar. Ik verwacht dat ze in twee jaar tijd haar tourkaart gaat behouden."

'Toch effe lekker'

Voor haar eerste titel bij de PDC moet Greaves af zien te rekenen met de Nederlander Gian van Veen in de finale van het jeugd-WK. Hij is de titelverdediger in Minehead. Met het halen van de finale zijn de twee ook al zeker van de Grand Slam of Darts van 2026. "Daar kwam hij voor", doelt Van der Voort op de plaatsing van Van Veen voor het majortoernooi. Toch effe lekker dat hij die vast heeft. Littler staat er nog niet, die moet er nog hard voor werken. En Gian kan ook nog zijn titel verdedigen."

'Littler zat niet in zak en as'

Zou Littler heel erg gebaald hebben van zijn nederlaag in de halve finale en dus van de gemiste kans om voor de tweede keer jeugdwereldkampioen te worden? "Als Littler echt een winnaar is, baalt hij van die verliespartij. Maar hij zal echt niet in zak en as hebben gezeten. Twee dagen later wint hij een vloertoernooi en verzekert hij zich van de Players Championship Finals. Dat is ook gelukt, dus hij zal gewoon gebaald hebben."

Beluister de podcast

Ex-prof Vincent van der Voort bespreekt in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door de laatste Euro Tour van het jaar in Hildesheim. Het was de laatste kans voor plaatsing voor het EK darts. Dirk van Duijvenbode toonde zijn goede vorm met een finaleplek en een sterk toernooi. Michael van Gerwen was er niet bij. Hij had afgezegd omdat hij de man met de hamer was tegengekomen in deze turbulente tijd voor hem persoonlijk. Hoe denkt Van der Voort er over en wat denkt hij van het komende EK? Dit en meer hoor je in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door hieronder of via diverse kanalen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.