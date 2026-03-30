Raymond van Barneveld begint eindelijk weer wat van zijn oude vorm te tonen. Tijdens het Players Championship 7 in Leicester won de Haagse darter drie wedstrijden op rij, iets wat hem sinds september niet meer lukte. In de achtste finales moest hij zijn meerdere erkennen in Ryan Searle. Michael van Gerwen strandde in dezelfde ronde verrassend tegen landgenoot Jeffrey Sparidaans.

Van Barneveld begon zijn toernooi sterk tegen Steve Lennon. Met een lach op zijn gezicht werd de Ier werd met 6-2 verslagen, met een gemiddelde van 97,88 per drie pijlen. Het was een welkome opsteker na de afgelopen periode, waarin Barney zijn laatste twee wedstrijden kansloos had verloren (10-1 en 6-1).

Drie zeges op rij

Daarna versloeg Van Barneveld overtuigend Jeffrey de Graaf uit Zweden met 6-2. Vervolgens rekende hij af met zijn recente plaaggeest Wessel Nijman. De jonge Nederlander had hem eerder deze maand op de UK Open nog met 10-1 verslagen, maar in Leicester kreeg hij een koekje van eigen deeg: Van Barneveld liep snel uit naar 4-0 en won uiteindelijk met 6-1, met een indrukwekkend gemiddelde van 101,38.

In de achtste finales stuitte Van Barneveld op Ryan Searle. De Engelsman knokte zich terug tot 2-2 na een vroege 2-0 voorsprong van Barney, maar uiteindelijk verloor Van Barneveld de partij met 6-3. Ondanks de uitschakeling was het voor de Hagenaar een belangrijke opsteker: drie zeges op rij op één toernooi had hij sinds september niet meer gepresteerd.

Michael van Gerwen pijnlijk onderuit

Van Gerwen strandde in dezelfde ronde als Van Barneveld. De drievoudig wereldkampioen begon nog sterk in de openingsronde en versloeg Ricky Evans overtuigend met 105 gemiddeld, waarna hij knap met 6-4 won van landgenoot Danny Noppert.

Bij de laatste 16 wachtte echter een grote verrassing: zijn landgenoot Jeffrey Sparidaans, de nummer 126 van de wereld, schakelde de nummer vier uit met 6-3. Mighty Mike kwam nog terug van 5-1 achter tot 5-3, maar kon de partij niet meer ombuigen. Sparidaans strandde in de kwartfinale tegen Keane Barry, maar kan wel terugkijken op een sterke dag.

Searle denderde na zijn zege op Barney door tot de finale en rekende daarin af met Alan Soutar, waarmee de Engelsman Players Championship 7 op zijn naam schreef.