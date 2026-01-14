Jarenlang gold hij als een van de grootste talenten van Nederland en voor hem gloorde een grote toekomst. Maar Benito van de Pas kon mede door mentale problemen niet aan de verwachtingen voldoen. Dus verdween de inmiddels 32-jarige ex-profdarter volledig van het strijdtoneel. Maar inmiddels heeft hij zijn pijlen weer opgeraapt.

In 2014 ging Van de Pas naar Q-School met als doel een tourkaart te scoren voor de PDC. Dat lukte gelijk op de eerste dag. In dat jaar mocht hij gelijk debuteren op het WK. Met zijn eerste worp ooit in het Alexandra Palace gooide de Nederlander gelijk een 180. Het was de opmaat voor een zege in de eerste ronde op Paul Nicholson. Vervolgens schoof hij ook toenmalig nummer 8 van de wereld Dave Chisnall (4-2) aan de kant, waarna de derde ronde zijn eindstation was.

Na zijn eerste volledige jaar stond hij op plek 42 op de wereldranglijst. Langzaam werkte Van de Pas zich omhoog op de mondiale dartsladder. Hij haalde onder andere de kwartfinales van de Players Championship Finals (2015) en World Grand Prix (2016 en 2017). Big Ben werd voorzichtig gezien als potentiële opvolger van Michael van Gerwen, die op dat moment heerste.

In de vergetelheid geraakt

In totaal bereikte Van de Pas vier keer de laatste 16 van het WK. Dat lukte hem in 2019 nog, maar toen was de vorm van Van de Pas al zoekende. Verre runs op majors en Pro Tour-titels bleven uit, waardoor hij steeds verder wegzakte in het moeras van de PDC. Een jaar later was het mede door de coronaperiode definitief gedaan met het bestaan van Van de Pas op het hoogste niveau.

Van de Pas probeerde nog wel eens bij Q-School om zijn tourkaart te heroveren, alleen zonder succes. Ook verscheen hij in 2023 nog eens op de MODUS Super Series, een streamingtoernooi voor amateurdarters. Maar daarna hoorden we lange tijd weinig van Van de Pas. Tot nu.

Van de Pas weer aan de oche

Op X verscheen deze week een foto van Van de Pas, spelend in De Oranjebar in Mariahout. Het plaatje werd geschoten door Bas Engelen, van Premium Dart Data. Engelen is de oprichter en beheerder van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in het verzamelen en analyseren van dartstatistieken. Dit keer zag hij van dichtbij de linkshandige Van de Pas gooien. "Dingen die je graat ziet in 2026: Benito van de Pas die zijn pijlen oppakt."

▪️Benito van de Pas picking up his darts pic.twitter.com/9u1pXJBm1M — PremiumDartdata (@PremiumDartData) January 13, 2026

Jetze Jan Idsardi, een andere dartsvolger op X, deelde een screenshot van een de wedstrijden van Van de Pas. Hij won met een gemiddelde van 91,09 met 2-0 van Kendji Steinbach, die onlangs nog meedeed aan Q-School. Van Schie boekte drie overwinningen in de groepsfase van het lokale darttoernooitje, om vervolgens in de laatste 16 te stranden tegen kersvers profdarter Jimmy van Schie.

