'Trainen heeft toch wél zin': Luke Littler gaat voor tweede zege op rij in de Premier League

Luke Littler maakt zich op voor de tiende Premier League-avond van zijn leven. De 17-jarige dartssensatie won vorige week voor het eerst, toen in Belfast. Maar het liefst wint Littler donderdag in Manchester.

"Ik kom zelf uit de buurt van Manchester", zegt Littler tegen de PDC. "En ik ben een Manchester United-fan. Het zou dus fantastisch zijn om voor dit publiek te winnen." Littler zegt veel vertrouwen geput te hebben uit zijn zege in Belfast afgelopen week: "Het laat maar zien dat trainen wél zin heeft."

Michael van Gerwen

Littler gooit in de kwartfinale tegen Michael van Gerwen, die niet in topvorm verkeert. "Ik weet dat het lastig wordt. Michael brengt het beste in mij naar boven en ik breng ook zeker het beste in hem naar boven."

Michael Smith

Ondertussen beseft Michael Smith, die donderdag tegen Luke Humphries gooit, dat het steeds zwaarder wordt. "Dit is een van de zwaarste seizoenen waar ik aan het mee gedaan. Je moet tegenwoordig elke week honderd gemiddeld gooien en zelfs dan is het niet goed genoeg. Als Luke en ik morgen allebei op ons best zijn, kunnen we zomaar 110 gemiddeld gooien."

Stand in de Premier League

Smith moet alle zeilen bijzetten om de laatste vier te halen. Hij heeft momenteel dertien punten, drie minder dan Nathan Aspinall, de nummer vier van de lijst. Luke Humphries staat bovenaan met 22 punten, Littler heeft er 18. Michael van Gerwen volgt op één puntje van de jonge Littler.

