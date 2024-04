'Meer impact dan Michael van Gerwen': PDC roemt dartssensatie Luke Littler

Luke Littler heeft de PDC een boost bezorgd. De 17-jarige Engelsman debuteerde gelijk met een finaleplaats op het WK en was immens populair in eigen land. Dat kwam de populariteit van de dartssport ten goede volgens Dave Allen, hoofd media van de PDC.

Helemaal uit de lucht vallen kwam Littler niet. Een maand voor het WK werd hij al jeugdwereldkampioen door Gian van Veen in een spectaculaire finale te verslaan. Op het WK riep Luke Humphries hem halt toe, anders had The Nuke twee wereldtitels achter elkaar gepakt. Maar Littler zat niet stil en pakte twee weken later bij de Bahrein Darts Masters zijn eerste PDC-titel.

PDC stelt plan op om Luke Littler in topvorm te houden en burn-out te voorkomen: 'Het is wel erg veel' Luke Littler is dé cashcow van de PDC. Het zeventienjarige talent verovert de harten van veel dartsfans vanwege zijn waanzinnige spel. Littler wordt dan ook overal uitgenodigd, zowel qua toernooien als mediaverplichtingen. De PDC zorgt er samen met zijn manager en familie voor dat Littler in topvorm blijft.

Inmiddels heeft hij ook al een Euro Tour- en vloertoernooi op zijn naam staan, en gooide hij negendarters op beide podia. Littler Mania draait op volle toeren, merkt ook de PDC. "Wat Luke Littler tot nu toe heeft gedaan heeft een enorme impact gehad", aldus Allen. "Maar één ding dat ik graag wil benadrukken, is dat de indrukwekkende groei van het darten al aan de gang was voordat hij indruk maakte op het grote podium."

Vergelijking met Phil Taylor en Michael van Gerwen

Allen durft het wel aan om vergelijkingen te trekken tussen legende Phil Taylor en Littler. "We zouden hier niet zijn zonder Phil", erkent Allen, maar: "Wat we misschien kunnen zien is dat Luke een grotere impact zou kunnen hebben, als het gaat om het naar een breder mondiaal en sociaal publiek brengen van darts als sport dan ooit tevoren."

Phil Taylor prijst 'arrogante' Luke Littler: 'De wereld is veranderd, niet op een goede manier' Phil Taylor heeft zijn zegje gedaan over dartscollega Luke Littler. De 63-jarige Engelsman, die zestien keer het WK darts won, is zeer positief over zijn 17-jarige landgenoot.

Allen vergelijkt de situatie met die van Michael van Gerwen, die in 2007 ook als een komeet opkwam. "MVG explodeerde op een vergelijkbare manier op het toneel, maar in 2007 waren er nog geen sociale media", legt Allen uit. "Omdat de sport als geheel niet zo groot was en de media toen anders waren, had het niet duidelijk dezelfde impact die we nu bij Littler zien."

Littler is volgens Allen niet de enige die de kijk- en verkoopcijfers van de PDC naar een hoger niveau tilt. "Het succes van wat we doen hangt af van wat de spelers op het podium doen. We hebben een recordverkoop van kaartjes gezien, recordkijkcijfers op tv, en dat is een eer voor alle spelers."