Raymond van Barneveld moet zijn voorbereiding op het WK darts anders aanpakken dan hij misschien gewend is. De Nederlandse dartslegende (58) treft op 17 december Stefan Bellmont in de eerste ronde en heeft verder ook weinig te klagen over de loting in de eerste rondes in Ally Pally. Met een andere voorbereiding denkt ex-prof en 'broer' Vincent van der Voort dat 'Barney' best weleens ver zou kunnen komen.

De twee kennen elkaar al decennia en weten dus precies hoe de ander in elkaar steekt. Niet voor niks noemde Van Barneveld Van der Voort eerder in Sportnieuws.nl Darts Draait Door al eens zijn 'broer'. Daarom wil Van der Voort hem ook van zijn beste advies voorzien en dat advies geeft hij in de nieuwe aflevering van de podcast. "Ik denk dat het een goede loting is voor hem. Mogelijke tegenstanders als Damon Heta (tweede ronde) steken niet in grootse vorm. Maar de kanttekening hierbij is: Raymond ook niet."

'Hij moet nu een beslissing nemen'

Eerder luidde Van der Voort al de noodklok over de status van Barney. Hij oogde volgens hem de afgelopen maanden radeloos en was zoekende naar houvast. Daar kan de ex-prof hem wel bij helpen. "Ik heb hem weer even gesproken en hij is toch nog bezig met zijn pijlen. Hij moet nu een beslissing gaan nemen wat hij met het WK doet en dat gewoon echt blijven gebruiken en trainen. Alles moet wijken voor het WK en dan moet hij kijken wat er te halen valt."

'Als een winnaar daar staan'

Volgens zijn goede vriend moet Van Barneveld aan de slag met een gepersonaliseerd schema. "Hij moet een heel schema neerzetten. Dat hij ook goed uitgerust is, op zijn voeding let. Alles, want hij wordt er niet jonger op. Hij heeft gewoon meer energie nodig. Hij moet op het podium sneller lopen, krachtiger gooien. Hij moet proberen als een winnaar daar te staan. Als dat allemaal goed zit, geef ik hem best wel een goede kans om een paar rondjes door te komen."

'Mentaal moet het ook echt beter'

Vorig jaar was Van Barneveld ziek en had hij een maand lang last van griep. "Voor Raymond is het belangrijkste dat hij gezond is en blijft. Die griep van vorig jaar... Dat wil je allemaal echt niet. Dat soort dingen dus... Er moet veel energie in, maar het moet mentaal ook echt een stuk beter wil hij ver komen." Van Barneveld opent het WK tegen de Zwitser Stefan Bellmont in de eerste ronde. Daarna volgt een confrontatie met Heta of Steve Lennon. Daarna mogelijk Rob Cross en in de vierde ronde wacht mogelijk Luke Littler.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

Luister de uitgebreide voorbeschouwing op het WK darts van Vincent van der Voort in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door hieronder. Of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.