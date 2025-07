De eerste ronde van de World Matchplay komt vanavond ten einde met een enorme kraker. De Nederlandse dartslegendes Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld spelen in de derde wedstrijd van de avond tegen elkaar voor een plek in de tweede ronde. Normaliter moet je een abonnement op Viaplay hebben om live te kijken, maar dit keer is het duel gratis te zien op televisie.

Streamingsdienst Viaplay heeft vanwege bezuinigingen ervoor gekozen om de World Matchplay heel basic uit te zenden. Dat wil zeggen: alleen Nederlandse commentatoren bij de wedstrijden en geen interviews vooraf of na afloop. De commentatoren leveren vanuit de studio in Hilversum summiere analyses. Maar de eerste ronde van de World Matchplay wordt dan wel weer uitgezonden op het gratis televisiekanaal van Viaplay, die iedereen in zijn pakket heeft.

Live en gratis op tv

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld is maandagavond live te zien op Viaplay TV, meldt presentator Koert Westerman op X. Hij deelt ook op welke kanalen die zender zit bij de grootste televisie-aanbieders. Het duel op de World Matchplay begint rond de klok van 21.50 uur Nederlandse tijd. Het wordt volgens kenners één van de interessantste duels ooit tussen de Nederlandse dartslegendes, want ze zijn allebei niet in vorm.

Sportnieuws.nl op de World Matchplay

Sportnieuws.nl is met ex-profdarter Vincent van der Voort en verslaggever Damian Vlottes in Blackpool om in het gat te springen dat Viaplay achterlaat bij het grootste rankingtoernooi na het WK. Elke dag nemen de twee een extra aflevering van de podcast Darts Draait Door op, waarin alle wedstrijden worden besproken. Ook spreekt Vlottes na afloop van de duels zoveel mogelijk winnaars. Ook de winnaar van Van Gerwen - Van Barneveld zal normaliter voor de camera verschijnen.

Toptoernooi voor Nederlanders

Qua Nederlanders gaat het tot dusver uitstekend in Blackpool. Van de zeven die er meededen aan de eerste ronde, zijn er al vijf door. De winnaar van Van Gerwen - Van Barneveld wordt sowieso een zesde Nederlander bij de laatste zestien. Een ongekende weelde. Vooral de stunts van Gian van Veen (tegen titelverdediger en nummer 1 van de wereld Luke Humphries) en Wessel Nijman (tegen Nathan Aspinall) vielen op. Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert en Jermaine Wattimena gooiden zich ook al naar de volgende ronde voor een 100 procent Nederlandse score in Winter Gardens.