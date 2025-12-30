Vincent van der Voort zag dinsdagavond toe hoe zijn goede vriend Michael van Gerwen afdroop op het WK darts. Ondanks goed spel, ging de Nederlandse topdarter toch onderuit tegen Gary Anderson. "Dan is het buigen of barsten."

Van der Voort en Co Stompé zaten in de studio van Viaplay om als analisten over de avondwedstrijden op het WK darts te praten met presentator Koert Westerman. Na de nederlaag van Van Gerwen werd eerst zijn goede vriend aan de tand gevoeld. "Er staan weinig positieve dingen in dit jaar", zegt Van der Voort over Mighty Mike. De topdarter kende dit jaar veel problemen op privégebied. "Dan is dit ook een afscheid wat erbij hoort."

Van der Voort dacht meteen na over volgend jaar: "Dan komt misschien wel het meest belangrijke jaar uit zijn dartscarrière eraan." Westerman merkt op dat hij veel geld moet verdedigen om hoog op de wereldranking te blijven. "Want dan is het buigen of barsten", gaat Van der Voort verder. "Het wordt een heel interessant jaar."

'Je moet meer meedogenloos zijn'

Stompé blikte even terug op de wedstrijd, die Van Gerwen met 4-1 verloor. "Als je kijkt naar die derde set, geweldig hoe je hem daar ziet spelen. En dan gebeuren er één, twee kleine dingetjes in de vierde set en dat kost je gewoon de wedstrijd. Het wilde niet meer."

Van der Voort weet precies waar dat aan ligt: "Dat is ook het gebrek aan wedstrijdritme, het gebrek aan trainingsuren die erin zitten. Door verschillende omstandigheden opgelopen heeft, zie je deze wedstrijd terug. Je ziet dat het niveau er nog steeds is. Het is nog steeds heel acceptabel. Maar om verder te komen, moet je meer meedogenloos zijn. Dat kan niet alleen voor het WK, dat moet het hele jaar door."

Twijfels over 2026

"Nu is het klaar, nu gaan we zien hoe graag hij het nog wil komend jaar", is Van der Voort streng. Het blijft afwachten hoe Van Gerwen na de scheiding met zijn vrouw en zijn lange rustpauze in 2025 in het nieuwe jaar voor de dag komt.

