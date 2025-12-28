De vijftiende dag van het WK darts leek er een te worden die heel snel voorbij was. Ryan Searle won pijlsnel van Martin Schindler, Rob Cross heel snel van Damon Heta, maar het huzarenstukje was de laatste partij. Gary Anderson en Jermaine Wattimena speelden een partij die nog jaren aal worden onthouden.

Op de vijftiende dag van het WK darts verschijnen er in totaal drie Nederlanders aan de oche. Wattimena, Gian van Veen en Michael van Gerwen. Eerstgenoemde is de enige die in de middagsessie moet gooien en dat doet hij tegen tweevoudig WK-winnaar Gary Anderson. Voordat Wattimena aan de slag moet zijn er nog twee krakers in de middagsessie. Zo kan Martin Schindler zijn kans pakken en dichtbij de top 10 van de wereld komen en wordt de volgende tegenstander van Luke Littler bekend.

Martin Schindler - Ryan Searle

Als eerst mocht Martin Schindler gaan proberen om de laatste zestien van het WK darts te halen. Hij speelt tegen Ryan Searle, de Brit die een goede indruk maakte in de eerste twee rondes. Hij verloor nog geen set en maakte ook indruk met het verhaal over zijn aandoening. Searle heeft een erfelijke oogziekte en vraagt met een plaatje op zijn shirt aandacht voor een donatie om de aandoening te kunnen genezen. Er werd massaal gedoneerd voor de actie, ook vanuit Nederland.

Searle liet zien dat er absoluut niet met hem te sollen valt. De Engelsman zag Schindler veel pijlen op de dubbel missen in de eerste set van de wedstrijd, waardoor Searle die kon pakken. Vervolgens was het eenrichtingsverkeer. Searle gooide een gemiddelde van boven de 100 en liet geen spaan heel van Schindler. In alles was de Engelsman beter en hij knalde met 4-0 over de Duitser heen. Searle mag het daardoor in de volgnede ronde opnemen tegen James Hurrell.

Damon Heta - Rob Cross

In de tweede partij namen Damon Heta en Rob Cross het tegen elkaar op. Beide heren kennen geen ijzersterk jaar, maar kwamen wel goed door de eerste twee rondes heen. Vooral Luke Littler keek met bovengemiddelde interesse naar de partij tussen Heta en Cross. De winnaar van deze wedstrijd zal de volgende tegenstander worden van de titelverdediger op het WK.

Ook de tweede wedstrijd van de dag was er een die voorbij vloog. Dat kwam door een zeer solide Cross en een zeer slordige Heta. Vooral in de eerste twee sets liet de Australiër het liggen en miste hij regelmatig een hele hand pijlen op de dubbels. Dat gebeurde Cross niet. De wereldkampioen uit 2018 speelde scorend en op de dubbels heel verzorgd en gooide bijna de perfecte wedstrijd. Elke fout van Heta strafte Cross genadeloos af, waardoor er na een uurtje darten een stand van 4-0 voor Cross op het scorebord stond. In de volgende ronde wacht voor hem de grootste test van het toernooi: wereldkampioen Littler.

Jermaine Wattimena - Gary Anderson

Wattimena sloot de middagsessie af met zijn wedstrijd tegen Anderson. De Nederlander speelde in ronde een en ronde twee spannende wedstrijden, waarin hij met 3-2 wist te winnen. Maar ook Anderson ontsnapte. Hij wist in ronde een maar nipt te winnen van Adam Hunt. In zijn tweede wedstrijd rekende de Schot af met Connor Scutt.

De wedstrijd tussen Anderson en Wattimena werd een ware thriller waarin het tempo en het niveau gigantisch hoog lag. De 180'ers en hoge finishes vlogen om de oren en het publiek genoot met volle teugen. Wattimena kwam nog heel knap terug en sleepte er een beslissende laatste set uit, maar daar moest hij toch het onderspit delven. Anderson won de laatste set met 5-3 en staat in de vierde ronde en voor Wattimena is een plek bij de laatste zestien hem weer niet gegund. Maar de Nederlander kan absoluut met opgeheven hoofd naar huis.

