Voor darter Michael van Gerwen staat er deze week veel op het spel. De huidige nummer 103 van de Players Championship-ranking moet na de komende drie vloertoernooien 'dicht in de buurt of in' de top-64 staan. Dinsdag begon hij nog goed aan die missie, maar was het ook alweer veel te snel einde verhaal.

Het 28e Players Championship-toernooi in Leicester was van groot belang voor Van Gerwen. Hij moet namelijk in de top-64 van de Pro Tour-ranking terechtkomen om de Finals te bereiken. In zijn eerste partij tegen Jeffrey de Graaf maakte hij een goede indruk.

De 36-jarige Vlijmenaar won met 6-2 in legs en een gemiddelde van 104.92 van De Graaf. Een welkome zege voor Van Gerwen, die nog minstens 10.000 pond aan prijzengeld bij elkaar moet sprokkelen om kans te maken op deelname aan de laatste major vóór het grote WK darts. Leicester is dinsdag, woensdag en donderdag het decor van drie van de laatste zeven vloertoernooien dit seizoen. Tegen Matthew Dennant in de tweede ronde was hij ook nog goed, maar in de derde ronde moest hij al het hoofd buigen voor Ross Smith. Daardoor faalde hij in de eerste missie.

Week van de waarheid

Volgens Vincent van der Voort is dit de week dat zijn goede vriend zich moet bewijzen. "Het moet nu écht. Alles op alles, nu moet het gebeuren", is zijn boodschap voor Van Gerwen in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Hij moet na deze drie toernooien in die top-64 staan of in ieder geval heel dicht in de buurt. Anders zie ik het niet meer gebeuren. En alle grote namen doen ook nog eens mee, dus het is een goede graadmeter."

Luke Littler is momenteel de darter waar Van Gerwen op jaagt. De regerend wereldkampioen staat 64ste met 21.000 pond prijzengeld. De Nederlander staat nu op plek 98 met 12.000 pond. Een verschil van 9000 pond dus, wat woensdag en donderdag moet worden goedgemaakt.

Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld kwam ook in actie in Leicester. Ook hij maakte indruk met een 6-1-overwinning op Dominik Gruellich en een gemiddelde van ruim 106. Zijn 6-5 zege op Florian Hempel was minder indrukwekkend en ook voor Barney was het vervolgens in de derde ronde klaar. Landgenoot Gian van Veen gaf hij met 6-0 klop. De 58-jarige dartslegende is al geplaatst voor de Finals. Hij staat op de 36e plek in de Pro Tour-ranking met 29.500 pond aan prijzengeld.