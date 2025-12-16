Het WK darts is in volle gang. Dat betekent dat er ook veel sportliefhebbers het toernooi volgen die de sport normaal gesproken links laten liggen. Bij Vandaag Inside werd een zeer merkwaardig incident in de eerste ronde flink uitgelicht.

De bizarre actie van Cameron Menzies werd namelijk wereldnieuws. De Schot ging na zijn verloren partij tegen Charlie Manby volledig door het lint, sloeg zijn tafeltje kapot, pakte vuurwerk vast en liep daarbij ook nog een bloedende hand op. De absurde beelden in Ally Pally bereikten ook de Vandaag Inside-studio, waar ze hun ogen bijna niet konden geloven.

Helemaal de weg kwijt

In het praatprogramma wist René van der Gijp niet wat hij zag. "Wat ben je aan het doen, joh. Die was de weg kwijt joh..." Ook tafelgast Raymond Mens begreep er weinig van. "Dan ben je toch helemaal gestoord?" Gijp: "Je kan toch godverdomme een keer verliezen, je kan een keer je dag niet hebben."

Ook Johan Derksen, absoluut geen fan van de sport, had zijn woordje al panklaar. "Het zijn ook wel simpele zielen, die gasten."

'Gijp' niet onder de indruk

Mens probeert het gedrag nog te verklaren door op te merken dat er bij het WK darts veel geld gemoeid is. De prijzenpot is immers groter dan ooit, maar Van der Gijp wil daar weinig van weten. "Tuurlijk niet, dit (de eerste ronde, red.) is nog maar het begin man. Dit zijn jongens die jij ook kan verslaan als je twee weken darts speelt."

De veelbesproken Menzies bood na afloop zijn excuses aan. De Schot heeft een hoop dingen aan zijn hoofd en hij denkt dat hij daarom zo boos werd na zijn nederlaag. "Het is geen gemakkelijke tijd voor me sinds mijn oom Gary is overleden." Bij een overwinning had hij de uitaart gemist, nu is hij er wel gewoon bij. "Hij behandelde me als een zoon. Laat me nogmaals zeggen dat het geen excuus is voor wat ik gedaan heb, het was verkeerd en ik wil niks aan de zege van Charlie afdoen."

Mogelijk dreigt er een fikse straf voor Menzies. Als het aan Vincent van der Voort ligt, hoeft dat niet. In de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door legt hij uit dat de misdragende darter vooral hulp nodig heeft. "Er zit duidelijk iets niet goed bij hem", aldus de ex-topdarter.

