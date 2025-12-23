Het gebeurt niet vaak, maar Michael van Gerwen is op het WK darts weer eens van materiaal gewisseld. De Nederlander kende in de tweede ronde geen enkele moeite met William O'Connor en onthulde na afloop dat hij verandering had doorgevoerd. In de derde ronde gaan de fans er meer van zien.

Met veel overtuiging zette Van Gerwen O'Connor aan de kant. "Dit was even nodig", zei hij na afloop tegen Viaplay. "De intentie was goed en ik had fijne agressie. Dat is heel belangrijk, ik ben hier heel erg blij mee. Het had nog beter kunnen zijn, maar ik deed hem op de juiste momenten heel veel pijn." In de eerste set knokte Van Gerwen zich terug van een 2-0 achterstand en was daarmee het verzet van zijn tegenstander gebroken. "Je moet altijd in jezelf blijven geloven."

'Dat was voor het eerst'

Na de tweede pauze keerde O'Connor tot Van Gerwens verbazing sterk terug en kwam hij terug tot 2-1 in sets. "Daar kun je hem ook de credits voor geven, dat hij het zo goed oppakt na die slechte tweede set van zijn kant", was de Nederlander complimenteus naar de Ier. Van Gerwen voelde zich ook goed door de wisseling van materiaal. Hij gebruikt nu zogeheten switch-punten van sponsor Winmau. "Dat was voor het eerst en voelde wel lekker. Het ging goed."

Terug naar huis

En dus zit MVG na Kerstmis nog in het WK darts. In de derde ronde treft hij de Duitse debutant Arno Merk. Maar van een 'makkelijk potje' wil hij niets weten. "Dat dacht Mike De Decker ook tegen die Keniaan en mensen zeiden het ook tegen mij toen ik tegen die Japanner moest. Je moet iedere ronde scherp zijn en er staan." Van Gerwen wil voor de wedstrijd tegen Merk nog even naar huis voor de kerst, maar weet nog niet wanneer hij moet spelen. "Het is de bedoeling dat ik naar huis ga, maar ik trek mijn plan als ik weet wanneer ik weer moet."

