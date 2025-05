Verbazing over 'opvallende' rentree van Belgische topdarter (30): 'Dat is best wel link natuurlijk'

De naam van Dimitri Van den Bergh prijkte vorige week ineens op de deelnemerslijst van de World Cup of Darts. De Belgische topdarter zit middenin een zelf opgelegde pauze en maakt de opvallende keuze om tijdens het koppeltoernooi weer terug te keren. Dat zorgt voor verbaasde reacties bij Vincent van der Voort en Damian Vlottes.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door vinden de twee het een opvallende keuze van Van den Bergh. "Hij heeft ervoor gekozen om dáár dan weer zijn eerste toernooi van te maken. Opvallend, ja. Als je twee maanden niks gedaan hebt, geen toernooien gespeeld hebt... Dan ga je er zonder wedstrijdritme of wat dan ook in. Dat is best wel link natuurlijk."

'Kan alle kanten op gaan'

Van den Bergh gaat namens België koppelen met Mike De Decker. De twee vrienden zijn dus afhankelijk van elkaar en dat kan twee kanten op gaan volgens Van der Voort en Vlottes. "Hij zal zelf geen idee hebben waar hij staat en daar benieuwd naar zijn. Dan kan het alle kanten op gaan."

'Als hij dat voelt'

Maar dat The Dreammaker überhaupt weer terug is na zijn noodgedwongen break van de sport, doet de podcastmakers goed. "Als hij voelt dat hij er weer klaar voor is, dan moet hij zeker spelen", is Van der Voort van mening. "Dat is dan zeker zijn goed recht", is Vlottes het met hem eens.

Met Nederland in groepsfase

België moet tijdens de World Cup instromen in de groepsfase. Daarin krijgt het land voor het eerst te maken met Nederland. Door de afmelding van Michael van Gerwen moeten Danny Noppert en Gian van Veen het oranje verdedigen. Zij hebben samen een lagere ranking dan Noord-Ierland, dat met Josh Rock en Daryl Gurney wél meteen geplaatst is voor de knock-outfase.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes alle ins en outs van de dartswereld. Zo komen de opmerkelijke selecties van de World Cup of Darts voorbij, wordt nummer laatst Stephen Bunting langs de meetlat gelegd bij zijn rentree in de Premier League Darts en wordt er vooruit gekeken naar de Euro Tour in Rosmalen. Beluister de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.