Over een kleine week start het WK darts van de PDC in Alexandra Palace. Daar zal alles tot in de puntjes verzorgd zijn. Hoe anders is dat bij het ooit zo fameuze Lakeside. Daar kwamen twee Belgische darters voor een onaangename verrassing te staan.

Eind jaren 90 begin 2000 knalde Lakeside door de beeldbuis in het Nederlandse huishouden. Dat was met name te danken aan Raymond van Barneveld, die in die periode vier keer wereldkampioen werd bij de BDO. Inmiddels is er van dat iconische WK weinig meer over, behalve de locatie dan.

De BDO werd in 2020 opgedoekt nadat de meeste spelers de overstap maakten naar de veel lucratievere PDC. De World Darts Federation (WDF) stak het in een nieuw jasje, op een vertrouwde locatie. Nog altijd wordt er gespeeld in de mythische Lakeside Country Club in Frimley Green. Maar de organisatie van het wereldkampioenschap voor amateurdarters laat te wensen over.

Twee Belgische darters moeten hotel uit

Zo werden de Belgische darters François Schweyen en Sybren Gijbels uit hun hotel gezet na hun overwinning in de tweede ronde. "Dit kan toch niet?", verbaast Schweyens begeleider Tanguy Borra zich tegenover Het Nieuwsblad. "We zijn hier aan een WK bezig en dan worden spelers zo erbarmelijk behandeld. Oké, het is niet de profwereld, maar dan nog."

Volgens Borra zou het verblijf van de twee darters automatisch verlengd worden, wat in het contract van de WDF stond. Maar dat was dus niet het geval. "Alleen, daar staat ook nog in het klein bij: 'Bij beschikbaarheid'. En dat hebben ze nu plots ingeroepen, ongelooflijk."

Borra vindt dat de WDF nog teveel teert op het verleden. "Ze blijven vasthouden aan Lakeside, omdat het goed staat op hun affiche, maar daar stopt het. Die spelers hier zijn blij dat ze een WK kunnen gooien en zijn hier grotendeels via eigen middelen. Dan haal je de laatste zestien en krijg je de boodschap dat je moet opkrassen. Ongezien..."

Kwartfinales bereikt

Schweyen en Grijbels moesten uitwijken naar een hotel op zo'n 5 kilometer van de speellocatie. Daarmee werd de hele voorbereiding in de war geschopt. Veel deerde dat niet, want beide darters bereikten de kwartfinales. Schweyen won met 3-1 in sets van de Engelsman Matt Clark, terwijl Gijbels met dezelfde cijfers Benjamin Pratnemer uit Slovenië aan de kant schoof.

Het Belgische duo is niet als enige gedupeerd. Meerdere darters konden een ander verblijf zoeken. Dat terwijl volgens Borra het televisiepersoneel de hotelkamers op het park bezet houden.