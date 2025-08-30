Michael van Gerwen heeft bij de Flanders Darts Trophy 2025 direct zijn eerste partij verloren. De drievoudig wereldkampioen verloor in Antwerpen met 3-6 in legs van landgenoot Gian van Veen.

Van Gerwen, als tweede geplaatst bij dit Euro Tour-evenement (de tiende van het jaar), hoefde vanwege die status niet in actie te komen in de eerste ronde. Daarin rekende Van Veen af met Adam Gawlas.

De eerste leg van het Nederlandse onderonsje was ronduit zwak. The Giant zag zijn pijlen vooral in de 1 en 5 zwabberen, waarna Mighty Mike in 19 pijlen de break plaatste. Van Veen, die eerder dit jaar bij Player Championship 5 zijn befaamde landgenoot versloeg, kwam er daarna wat beter in. De Brabantse oud-wereldkampioen hield zijn break vast en liep uit tot 3-2.

Van Veen bijt terug

In de zesde leg verzuimde Van Gerwen 61 uit te gooien, waarna de regerend jeugdwereldkampioen bij de PDC toesloeg, langszij kwam en na een zestiendarter voor het eerst op voorsprong kwam: 4-3. Er kwam geen zichtbare reactie bij Van Gerwen. Zijn vriend Vincent van der Voort stipt al tijdenlang aan dat MVG een te gelaten indruk maakt; dat leek nu wederom het geval.

Zenuwen leek Van Veen vervolgens niet te hebben. In een veertiendarter, met D16 als laatste pijl, schakelde hij Van Gerwen uit. Met gebalde vuist vierde hij dat. Van Gerwen zwaaide wat en verdween met een peinzende blik van het podium. Zijn gemiddelde was 89, ondermaats voor een speler met zijn talent. Van Veen kwam uit op 95,6.

Euro Tour in Antwerpen

Nummer 1 van de wereld Luke Humphries laat het dartstoernooi in Antwerpen schieten. Ook Nathan Aspinall en Gary Anderson hebben zich op het laatste moment teruggetrokken. Zondag gaat het toernooi verder met de derde ronde, kwartfinale, halve finale en eindstrijd.

FIVE ON THE SPIN! 🤩



Gian van Veen seeks revenge over Michael van Gerwen, reeling off five straight legs to beat his compatriot 6-3!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET10 pic.twitter.com/9hC83M30EM — PDC Darts (@OfficialPDC) August 30, 2025

Danny Noppert zien we in de derde ronde terug. Hij versloeg zaterdag landgenoot Dirk van Duivenbode met 6-4. Raymond van Barneveld sneuelve in de tweede ronde. De Haagse dartspionier was niet opgewassen tegen het geweld van 'Heavy Metal' Ryan Searle. Met een gemiddelde van 100,4 versloeg hij Barney met 6-5.

Darts Draait Door

De zomervakantie is voorbij, dus richt de hele dartswereld zich op het traditioneel belangrijke najaar. Michael van Gerwen moet nog aan de bak om bijvoorbeeld de Players Championship Finals eind november te halen en zette tijdens het eerste vloertoernooi na zijn weken vol vakantie en festivals de eerste stap in de goede richting.

Goede vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort bespreekt samen met presentator Damian Vlottes de rentree van Van Gerwen en veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.