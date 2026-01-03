Het gebeurt zelden dat 'de mensen thuis' een inzicht krijgen achter de schermen bij het darts, maar vlak voor de WK-finale tussen de Nederlander Gian van Veen en titelverdediger Luke Littler toont de PDC opvallende beelden. Daaruit blijkt dat de voorbereiding van Littler flink mis liep, waardoor Van Veen de eerste 'zege' boekte.

Voor de start van elke wedstrijden moeten de twee darters op het midden van het bord gooien, de bullseye. Wie het dichtst in de buurt zit met één pijl, mag de wedstrijd beginnen en heeft daarmee het eerste voordeel te pakken. Normaliter gebeurt dat achter de schermen, buiten het zicht van de camera's. Maar de PDC besloot om bij Littler - Van Veen wél een cameraman toe te laten om het moment van bullen vast te leggen.

Gian van Veen wins the bull-up ahead of tonight’s World Darts Championship final! #WCDarts pic.twitter.com/sEQS7pfw29 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Van Veen wint het bullen

Wat bleek: Van Veen was scherper en gooide een bullseye met zijn pijl. Littler deed dat niet en dus mag Van Veen aan de finale beginnen. De Nederlander is al het hele WK scherp op het midden van het bord, met veel 170-finishes op zijn naam. Het was dan ook niet gek dat hij de betere van de twee was op het rode rondje. Littler miste dit WK al flink wat keren een finish op bullseye. Maar het verliezen van het bullen was niet het enige probleem voor The Nuke in zijn voorbereiding.

Kromme pijl Littler

Vlak voor hij moest beginnen met het gooien op bullseye, liet Littlers materiaal hem in de steek. Een van zijn pijlen was krom, wat de 18-jarige Engelsman ook toonde aan de aanwezige camera. Daardoor moest hij snel een reservesetje gaan halen om met rechte pijlen aan de WK-finale te kunnen beginnen. "Gelukkig komt hij altijd goed voorbereid", schreef de PDC bij onderstaande video. Littler kan er zo te zien ook om lachen.

Luke Littler’s point bent moments before the bull-up…



Good thing he comes prepared. 😅 https://t.co/Qq1RR6h9vo pic.twitter.com/rSmXZlDp7I — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

Rond 21.15 uur Nederlandse tijd begint de finale van het WK darts in Ally Pally tussen Van Veen en Littler.

