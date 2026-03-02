Scott Williams wordt gezien als een van de meest markante figuren in de hedendaagse dartssport. De Brit maakte het onlangs echter wel heel bont. Bij een kwalificatiewedstrijd voor de Masters wilde Williams met een opponent op de vuist, zo onthult hij nu.

Williams is in de laatste jaren een bekende naam geworden in de dartswereld. Begin 2024 volgde zijn grote doorbraak toen de Brit de halve finale van het WK darts haalde. Williams ging ten onder tegen Luke Humphries, maar hij werd wel een gevestigde naam in de dartswereld. Na dat WK ging hij qua prestaties wat achteruit, mede door de darteritis die er bij hem insloop. Echter bleef Williams geliefd, voornamelijk door zijn opvallende acties zoals uitbundig juichen of het gooien van de no look 180.

Recent incident

Tijdens een recentelijk incident maakte de huidige nummer 44 van de wereld het echter wel erg bont. Williams wilde zich kwalificeren voor de Masters, maar tijdens een wedstrijd voor die kwalificatie werd hij beschuldigd van valsspelen. De Brit zou volgens zijn tegenstander expres met zijn schoen tikken om hem uit zijn spel te halen. Volgens Williams was hier niets van waar en dus ontstond er een discussie die hoog opliep tussen beide darters.

In The Happy Hour podcast vertelt Williams dat hij aan zijn opponent vroeg 'om even mee naar buiten te komen', waarmee de darter een vechtpartij impliceert. Zijn tegenstander ging er niet op in en de voormalig halve finalist op het WK darts won de wedstrijd wel. "Ik won die wedstrijd en toen heb ik het lekker uitbundig in zijn gezicht gevierd. Maar ik deed ook echt niks met dat tikken. Ik heb nog nooit iemand zo uit zijn spel willen halen", vertelt Williams over het incident.

Darten met publiek

Williams staat bekend als een speler die doorgaans beter gooit als er publiek bij is en ook geniet van het publiek. Toch onthult hij dat het publiek soms ook wel wat afleidend kan zijn. "Het publiek dat zo luid is, is af en toe wel een afleiding. Als je dan een tikje of iets hoort, dan komt dat er af en toe wel doorheen."