Scott 'Shaggy' Williams imponeerde in de eerste ronde van het WK darts. De markante Engelsman won met 3-0 in sets van de Filippijn Paolo Nebrida. Dat terwijl Williams onlangs nog kampte met de gevreesde stoornis darteritus.

Daar was op het podium in het Alexandra Palace weinig van te merken. Williams strooide met een no-look 180'er en gaf het publiek wat ze wilden. "Ik ben hier om wedstrijden en geld te winnen", zei Shaggy vastberaden na afloop bij de persconferentie. Williams moet dan ook een halve finale uit 2024 verdedigen.

Kleurrijk figuur

Williams wond de fans om zijn vinger met zijn capriolen. "Ik wil ze er een beetje bij betrekken", verklaarde Williams zijn gedrag. "Een beetje de grappenmaker, clown en idioot uithangen. Als mensen alle domme dingen die ik daar (het podium, red.) doe leuk vinden, dan krijg ik ze aan mijn kant."

Dat Shaggy een showmannetje is, bewees hij wel voorafgaand aan de partij. Zo checkte hij hoe het is met het tafeltje dat Cameron Menzies een dag eerder onder handen nam. Verder liet hij een nieuwe tattoo nogal opzichtig zien.

"Het probleem is: op mijn werparm heb ik een van de lelijkste tattoo’s die je ooit zult zien. Die liet ik zetten toen ik zestien was", grijnsde Williams, die zijn tattoo-artiest een dienst bewees door zijn nieuwste creatie te laten zien. "Een geweldig kunstwerk", noemde hij het.

Darteritus

Minder geweldig waren de laatste maanden voor Williams, die heel wat voor de kiezen kreeg thuis. Zo verhuisde hij en werd zijn zoontje ziek. "Maar hij maakt het goed", wilde de Engelsman snel kwijt. Ondanks dat hij niet zijn beste spel liet zien het laatste half jaar, werd Williams toch groot nieuws. Bij een vloertoernooi werd zijn worp onder de loep genomen. Wat bleek: hij kreeg zijn pijlen niet meer los. Dus kreeg hij het label darteritus opgeplakt.

De mentale blokkade werd pas een maand nadat Williams er voor het eerst last van had bekend bij het grote publiek. Uit allerlei hoeken kreeg hij berichten. "Mensen deden alsof het kanker is. Maar ik ben oké, ik kom er overheen. Het ding was: veel journalisten die geen idee hadden, wilden erover het praten." Daar zag Shaggy vanaf. "Hoe meer ik het in mijn hoofd prentte, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat ik het had. Dus de laatste maanden heb ik gezegd: 'Ik heb het niet'. En daar (op het podium, red.) heb ik laten zien dat ik er doorheen ben gekomen."

Mogelijk tegen een Nederlander

Williams bereikte de tweede ronde en wacht voor de kerst mogelijk een confrontatie met een Nederlander. Hij speelt tegen Jermaine Wattimena of de Duitser Dominik Grüllich.

