Josh Rock barstte na het winnen van de World Cup of Darts in huilen uit. De jonge Noord-Ier pakte de grootste titel van zijn carrière. Eerder huilde hij ook al in Nederland, toen hij de Euro Tour won. Maar het is volgens ex-profdarter Vincent van der Voort maar de vraag of daar grotere toernooien bij komen. "Op dit moment heeft hij dat nog niet laten zien."

Dat Rock goed kan darten, ziet iedereen. Maar een potentiële top-vier-speler is de inmiddels 24-jarige voormalig jeugdwereldkampioen niet zomaar. "Hij zou dat kunnen halen, maar dat laatste stapje hangt af van hoe goed hij zich doorontwikkelt. Op dit moment heeft hij nog niet laten zien op televisietoernooien dat hij in de laatste fase nog meedoet", meent Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Met z'n kop door het bord'

"Dat heeft Damon Heta bijvoorbeeld ook nog niet gedaan, maar hij heeft wel de top-8 van de wereld gehaald. En Rock heeft honderd procent meer kwaliteit dan Heta", is Van der Voort duidelijk. Hij vindt het, net als presentator Damian Vlottes, 'een genot om naar te kijken als het bij Rock goed loopt'. Maar zijn snelle werpstijl zit de Noord-Ier wel in de weg. "Ik ben bang dat hij een keer met z'n kop door het bord heen loopt", grapt Vlottes.

'Ga er dan maar aan staan'

Rock heeft duidelijk een stijgende lijn te pakken sinds hij van pijlen veranderde. Volgens Van der Voort, die er met zijn eigen dartswinkel verstand van heeft, staan zijn nieuwe pijlen beter in het bord en kan hij er tijdens het gooien beter gebruik van maken. "Als hij nu gaat spelen zoals op de World Cup, dan ga er maar aan staan", waarschuwt hij de andere darters. Hij reageert ook op de tranen die Rock toonde met de toernooiwinst in Frankfurt.

Tranen

"Het is ook wel mooi om te zien, want je ziet hoeveel het betekent voor zo'n speler. Sport is emotie. Maar ik ben echt niet de enige speler die niet huilt", reageert hij op een grap van Vlottes. "Maar het maakt toch ook helemaal niet uit als je huilt? Dat is toch geen teken van zwakte? Ik vind het wel mooi om te zien. Hij is ergens mee bezig en dit is die bevestiging dat hij goed op weg is. Dit zijn hele grote titels. Als je daar dan emotioneel van wordt, is dat toch mooi?"

Ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes zijn in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door net terug van de World Cup of Darts en hebben genoeg te bespreken. Zo wordt voorspeld of Luke Littler ooit nog terugkeert in Duitsland na de vijandelijke ontvangst, is er vrees voor het einde van een groot koppel en is er irritatie over de houding van de PDC. Dit én meer, zoals het onbegrip over de toelating van Raymond van Barneveld aan een niet-PDC-toernooi, wordt besproken in de nieuwe aflevering van Darts Draait Door.

