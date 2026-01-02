Gian van Veen bereikte vrijdag de finale van het WK darts na zijn overwinning op Gary Anderson. Hij krijgt steun in Alexandra Pallace van zijn vriendin Kyana. Zij kan zelf ook een aardig pijltje gooien, maar zet haar vriend altijd op één.

Dat vertelt de 22-jarige Kyana Frauenfelder in gesprek met het AD. Ze leerde Van Veen al op jonge leeftijd kennen via haar broer, maar de vonk sloeg nog niet meteen over. Inmiddels zijn ze al 6,5 jaar samen.

Ze dart zelf ook en draait goed mee bij de vrouwen. Maar de carrière van haar geliefde gaat voor. "Ik wil nog twee jaar kijken wat er voor mezelf in zit, maar ik sta 100 procent achter Gian en moet kijken hoe mijn eigen leven daarin past", legt ze uit. "Soms is dat besef moeilijk, maar het is oké. Ik ben er altijd voor hem. Zijn darten is veel belangrijker."

Trots

"Ik kan niet uitdrukken hoe trots ik ben", vervolgt ze. Van Veen gooit zaterdagavond in de finale van het WK tegen Luke Littler. Kyana is er weer bij om hem te steunen. Als Van Veen haar blik kruist op het podium, weet hij precies wat zij te zeggen heeft.

'Als ik ergens een hekel aan heb...'

"Als ik hem iets zie doen wat me niet bevalt, ziet hij dat wel aan m’n gezicht. Ook als hij iets goed doet, hoor", zegt ze. "Maar tegen Madars Razma (tegenstander in de derde ronde, red.) stond hij bijvoorbeeld heel veel te klagen. Als ik ergens een hekel aan heb..."

Maar over het algemeen oogt de 23-jarige Van Veen kalm en vriendelijk op het podium. Als voormalig student luchtvaarttechnologie is hij niet alleen slim, maar ook welbespraakt. "Maar slimme jongens maken ook weleens domme fouten", lacht Kyana.

