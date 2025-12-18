Raymond van Barneveld verloor woensdag in de eerste ronde van het WK darts op pijnlijke wijze van Stefan Bellmont. De Zwitser was met 3-0 te sterk en dat leidt tot zorgen bij ex-profdarter Vincent van der Voort. "Het ziet er best wel sneu uit allemaal."

"Ja, het was gewoon echt niet goed", begint Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Je hoopt dat je in ieder geval iemand ziet die er alles aan doet om te winnen en dat ook uitstraalt en vechtend ten onder gaat. En dat heb je bij Raymond op dit moment niet. En dan ziet het er best wel sneu uit allemaal."

'Moeilijk om te zien'

"En voor zo'n groot kampioen is dat gewoon moeilijk om te zien." Dat vindt ook darter Arjan Moen, die te gast is in de podcast. "Ik denk dat het niet meer goed komt hoor", zegt hij over de 58-jarige. "Hij heeft nog één jaar. Ik weet niet of hij dat nog gaat volbrengen."

Van der Voort denkt niet dat de tourkaart van Barney meteen in gevaar komt. "Dat zal wel meevallen, maar hij moet wel nog ergens plezier uit halen", stelt hij. Bovendien vindt hij het zonde van de prestaties van Van Barneveld in het verleden. "Hij is zo goed geweest. Dan wil je toch niet zo eindigen?"

"In mijn ogen hoort hij gewoon bij de beste vijf darters aller tijden. En als je hem dan zo ziet..." Volgens de 50-jarige Van der Voort stond zijn tegenstander Bellmont ook niet geweldig te gooien, met een gemiddelde van 91. "Dat viel ook wel mee. Het was gewoon oké. Maar een normale Van Barneveld had hem nog steeds gewoon opgeknoopt."

Status en wilskracht

"We hebben het wel hier over Raymond van Barneveld. Die hoort toch gewoon op zijn status en op wilskracht ook lelijk te kunnen winnen van hem." "Je bent ook bang dat het steeds erger wordt", zegt presentator Damian Vlottes. "Van tevoren dachten we: Belmont, dat is toch wel een een bepaalde ondergrens. Die gaat hij niet verliezen. En ook dat komt er weer bij."

"Zover zijn we dus nu", reageert Van der Voort. "Dat hij van dit soort namen ook verliest."

Einde carrière?

Betekent deze nederlaag dan het einde van de carrière van Barney? Ik denk dat hij in zijn hoofd nog niet klaar is om te stoppen", aldus Van der Voort. "Maar ja, er moet wel wat veranderen voor volgend jaar, want anders krijg je weer zo'n jaar. En dat wil eigenlijk niemand zien."

