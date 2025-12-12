Het is Chris Landman niet gelukt om voor een stunt te zorgen op het WK darts. De Nederlander had pech tegen Ryan Searle, want de langharige Brit was een maatje te groot in 'Ally Pally' en knikkerde Landman razendsnel uit het toernooi.

Al snel bleek het een loodzware missie te worden voor de Nederlander, die een zege goed kon gebruiken voor de strijd om een tourkaart. In set één kwam Landman er echter al niet aan te pas tegen de nummer twintig van de plaatsingslijst. Searle won elke leg souverein en deelde zo de eerste tik uit.

Searle is slechtziend

Vervolgens slaagde Landman er niet in om Searle, die slecht ziet met zijn rechteroog, echt te testen. De Engelsman maakte nauwelijk foutjes en als die er al waren, lukte het Landman niet om er genoeg van de profiteren. Dat lukte in de tweede en in de derde set eigenlijk nauwelijks, waardoor het WK-avontuur van onze landgenoot er na drie sets alweer op zit.

De teleurstelling bij Landman was groot, zo werd duidelijk in het interview met Viaplay. "Heel frustrerend. Ik maak me niet gauw druk, maar op dat podium kon ik me heel druk maken. Ik baal er gewoon van dat er niet uitkomt wat er normaal wel goed valt..."

Niels Zonneveld wint wél

Eerder deze vrijdag was er wel Nederlands succes. Niels Zonneveld won in de eerste ronde overtuigend zijn wedstrijd met 3-0 van de Nieuw-Zeelander Haupai Puha. In de tweede ronde neemt hij het later dit toernooi op tegen Michael Smith, de ex-wereldkampioen.

Dat was overigens niet het eerste hoogtepunt van deze maand voor Zonneveld. Hij maakte vorige week bekend voor het eerst vader te worden. Vrijdag kwam er ook al een Nederlander in actie. De jonge Jamai van den Herik zag zijn droom al snel uiteenspatten tegen Madars Razma.

