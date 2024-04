Zelfs Michael van Gerwen kan er niet omheen na flink pak slaag: 'Luke Humphries is op dit moment de beste'

Normaal gesproken is Michael van Gerwen niet vies van een beetje zelfvertrouwen, maar na de German Darts Grand Prix moest hij toch echt erkennen dat Luke Humphries terecht had gewonnen. De Engelse wereldkampioen gaf Van Gerwen in de finale met 8-1 een flink pak op de broek. De Nederlander was na afloop realistisch.

"Hij is op dit moment de beste speler van allemaal", zei Van Gerwen na de finale over de huidige nummer een van de wereld en regerend wereldkampioen. Humphries moest de eerste leg nog aan de Nederlander laten, maar won vervolgens dankzij een gemiddelde van ruim 112 liefst acht legs op rij. Van Gerwen had bewondering voor zijn tegenstander: "Hij speelt op dit moment fantastisch, dat moet ik toegeven."

Van Gerwen had zelf het hele weekend laten zien weer prima in vorm te zijn na een aantal moeizame weken, maar het niveau van Humphries was te veel voor hem: "In het begin van de wedstrijd had ik wat kansen, maar ik was scorend niet goed genoeg. Om hem te verslaan moet je op je best zijn."

Michael van Gerwen kan uithuilen in luxe hotel na verlies German Darts Grand Prix Michael van Gerwen verloor maandagavond kansloos de finale van de German Darts Grand Prix van een ontketende Luke Humphries. Het werd 8-1 voor de Engelsman, die boven de 110 gemiddeld gooide. Na het verlies kon Van Gerwen uithuilen op zijn luxe hotelkamer.

Humphries in topvorm

Humphries is aan een ongekende reeks bezig. De Engelsman pakte vorig jaar bij de World Grand Prix zijn eerste grote titel en is daarna niet meer opgehouden met winnen. Humphries won in het najaar ook nog de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Hij bekroonde het jaar door het WK te winnen na een prachtige finale tegen sensatie Luke Littler.

De eerste maanden van 2024 heeft Humphries de vorm goed door weten te trekken. Hij haalde de finale van de UK Open, waarin hij na het missen van twee matchdarts verloor van Dimitri van den Bergh. In de Premier League staat Humphries ook bovenaan na negen speelrondes en won hij al drie avonden.