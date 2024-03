Michael van Gerwen is luxe gewend: 'Voor m'n kinderen, maar ook de vakantie naar de Malediven'

Het prijzengeld in het darten wordt alsmaar meer. Dat maakt het voor veel darters ook moeilijk om zomaar te stoppen. Zeker als je, zoals Michael van Gerwen, óók nog eens een gezin hebt om voor te zorgen. Daar doet de Nederlandse darter het allemaal voor. En om zijn levensstijl in stand te kunnen houden.

Van Gerwen is door zijn verdiensten in het darten inmiddels multi-miljonair. Dat geld verdiende hij vooral in de tijd voordat hij kinderen kreeg met vrouw Daphne. Sindsdien is het prijzengeld gestegen, maar zijn de prestaties van Van Gerwen niet super meer. "Mijn leven is veranderd", zegt Van Gerwen in de podcast No Passion, No Point van PDC-baas Eddie Hearn.

'Zij zijn nu mijn nummer één'

"Winnen is niet alles meer", zegt MVG eerlijk. "Natuurlijk, het is nog steeds heel belangrijk, maar ik heb nu twee jonge kinderen en zij zijn mijn nummer één. Is dat altijd goed? Nee, dat ook niet. Maar dit hoort bij het leven en is een nieuw leerproces. Hoe ga ik daarmee om? Daar ben ik veel mee bezig."

'Ik wil iets voor ze achterlaten'

De kinderen van Van Gerwen, Zoë en Mike, brengen iets anders in de darter naar boven. "Als ik nu verlies, denk ik: 'Oh nu ga ik terug naar m'n kinderen, zij zijn mijn grote prijs'. Ik wil iets achterlaten voor hen. Dat maakt je meteen weer scherp, want je vecht voor een ander doel." Van Gerwen geeft aan voorlopig ook voor z'n gezin te blijven gooien. "Pas als ik de motivatie kwijt ben om te darten, moet ik ermee stoppen."

Levensstijl

Dat is logisch, gezien het almaar stijgende prijzengeld op de diverse toernooien. De kalender is nu zo vol, dat er elke week wel een toernooi is waar minstens 10.000 pond ligt te wachten. Van Gerwen zou een dief van zijn eigen portemonnee zijn als hij niet blijft nastreven om het meeste uit z'n carrière te halen. Ook om zijn levensstijl te kunnen onderhouden, zo is de Nederlander eerlijk.

Malediven, Rolex, Stone Island

"Het prijzengeld is nog steeds belangrijk. Ik sta er financieel goed voor, maar het is ook nooit genoeg. Ik wil m'n kinderen wel wat achterlaten. Maar ik ben ook luxe gewend. Ik hou van de vakanties naar de Malediven. Ik heb een mooie levensstijl." Daarop reageert podcast-gastheer Hearn: "Ja, en de Rolex (horloge, red.), de Stone Islands (duur kledingmerk, red.) en Loro Piana's (ander duur kledingmerk, red.)." Daar moet Van Gerwen om lachen: "Dat heeft darten met me gedaan."