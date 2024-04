Michael van Gerwen kan uithuilen in luxe hotel na verlies German Darts Grand Prix

Michael van Gerwen verloor maandagavond kansloos de finale van de German Darts Grand Prix van een ontketende Luke Humphries. Het werd 8-1 voor de Engelsman, die boven de 110 gemiddeld gooide. Na het verlies kon Van Gerwen uithuilen op zijn luxe hotelkamer.

Eerder op de dag plaatste Van Gerwen een selfie in de lift van het hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in München. Hij schreef: "Van de oche tot de elegante settings van Kempinski Hotel in München tijdens de Eurotour. Geweldig om hier te kunnen verblijven en ik zie jullie vanavond allemaal weer." Ruikt natuurlijk naar dikke vette promotie, en dat is het ook.

Van Gerwen wordt gesponsord door Kempinski en hij is er ambassadeur. De naam van de hotelketen staat zelfs achter in de nek van zijn nieuwe shirt. "Ongelooflijk trots dat ik vanaf nu wereldwijd ambassadeur ben van Kempinski", tikte Van Gerwen bij de presentatie van zijn nieuwe shirt begin maart. Zulke posts van Van Gerwen lijken we dus vaker te kunnen verwachten, zeker omdat er veel hotels van Kempinski in Duitsland zitten, waar een groot deel van de Euro Tour wordt gehouden.

German Darts Grand Prix

Van Gerwen keert huiswaarts met een cheque van 12.000 pond voor zijn tweede plaats bij de German Darts Grand Prix. Op weg naar de finale versloeg hij Jeffrey de Zwaan, Joe Cullen, Jermaine Wattimena en Martin Schindler. In de finale bleek Humphries een sta in de weg. Dus moet MvG nog even wachten op zijn 37e titel op de Euro Tour.

Van Gerwen hoopte in München de overwinning te pakken, ook omdat hij niet bij de verjaardag van zijn zoontje Mike kon zijn. Die vierde zijn vierde verjaardag.

Michael van Gerwen houdt op verjaardag van zoontje huis in Duitsland Michael van Gerwen heeft zich maandag in München overtuigend geplaatst voor de German Darts Grand Prix. De overwinning was extra bijzonder voor de Nederlander, omdat zijn zoontje jarig is.

De Nederlander heeft niet lang om te treuren, donderdag staat alweer de Premier League Darts op het programma. Met een taaie tegenstander voor Van Gerwen. De Nederlander gooit in de kwartfinales tegen tienersensatie Luke Littler.