Zorgen om publiek bij Premier League Darts in Rotterdam: 'Dat gaat denk ik wat ver'

De Premier League Darts is afgereisd naar Rotterdam voor het befaamde én beruchte avondje in Ahoy. Want volgens oud-profdarter Vincent van der Voort is het Nederlandse dartspubliek door de jaren heen wel veranderd.

Zo werden er vorig jaar nog banken en stoelen door de zaal heen gegooid en ontstond er een knokpartij. Toch komen de topdarters graag naar Rotterdam, zei Van der Voort vorig jaar al: "Het is een unieke sfeer. In al die andere zalen zijn veel mensen verkleed, maar hier is het oranje zo overheersend. Dat vinden de andere spelers ook bijzonder."

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door krijgt Van der Voort de vraag of hij het publiek nog zo sportief vindt. De oud-prof moet daarop toegeven dat het de afgelopen jaren wel iets veranderd is. En niet in positieve zin.

Scenario tussen Van Gerwen en Littler

Presentator Damian Vlottes ziet één scenario al helemaal voor zich: "Ik ben wel heel erg benieuwd, stel Michael van Gerwen wint, en (Luke, red.) Littler wint daarna van (Rob) Cross, dan moeten ze tegen elkaar. Ja, Littler gaat helemaal weggefloten worden, denk ik."

Daar gaat Van der Voort in mee. Vlottes weet dat de 18-jarige Littler er niet zo goed tegen kan als hij wordt uitgefloten. "Misschien dat dat het hem (Van Gerwen, red.) een beetje kan helpen", merkt Van der Voort op. Hij is goed bevriend met Mighty Mike. "Hij kan elke hulp gebruiken." De Nederlandse topdarter presteert de afgelopen maanden niet op zijn gewenste niveau.

Oproep aan de aanwezige fans

Beide heren beginnen te grinniken en zien een mogelijkheid. Vlottes: "Kunnen we het oproepen? Dat gaat denk ik wat ver, maar… Steun Van Gerwen, jongens!" Van der Voort sluit vervolgens af met een hoopvolle boodschap: "Ik hoop gewoon dat het publiek netjes is. Wel vol aanmoedigen, maar dat je ook een beetje respect voor je tegenstander hebt."

