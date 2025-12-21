Voor Dirk van Duijvenbode liep het WK darts uit op een teleurstelling. De Nederlander verloor zaterdag verrassend in de tweede ronde van James Hurrell. Van Duijvenbode gaf na afloop een bijzondere verklaring voor zijn nederlaag. Volgens ex-profdarter Vincent van der Voort is dat niet voor het eerst en moet er iets veranderen als hij een volgende stap wil zetten.

Van Duijvenbode had het in zijn eerste ronde tegen Andy Baetens al erg lastig, maar dat kwam toen vooral door het goede spel van de Belg. Tegen Hurrell liet de Nederlander het voornamelijk zelf liggen. In de beslissende set miste hij tot twee keer toe een volledige beurt op de dubbels en dat werd hem fataal.

Nachtmerrie voor Van Duijvenbode

De darter verklaarde na afloop dat het al fout ging in zijn voorbereiding, want hij had verwacht pas een uur later op het podium te moeten verschijnen. "Dat is natuurlijk wel slordig, want dat is de hele week hetzelfde geweest", reageert Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast WK Darts Draait Door. Van Duijvenbode dacht dat de sessie een half uur later zou beginnen en vervolgens duurde ook de eerste partij van de dag een stuk korter dan verwacht.

Van der Voort snapt wel waarom het een probleem was: "Daardoor moest hij 1 uur eerder spelen als dat hij eigenlijk in zijn hoofd gepland had. Dat klinkt als van: waar maak je je druk om? Maar dat is voor een darter echt heel lang en dat isvervelend. Doordat het allemaal te vroeg is, ga je alles gejaagd doen in plaats van rustig ingooien en je rituelen volgen. Hij vindt het al moeilijk om met veranderingen om te gaan. Als er iets is wat anders is als normaal, dan heeft hij er al last van. Dus dan is dit gewoon een nachtmerrie voor hem natuurlijk."

De voormalig profdarter zag dat het impact had op Van Duijvenbode: "Vanaf moment één merkte je dat hij het niet onder controle had. En dan waren er best wel fases in dat hij nog goed speelde, maar over het geheel gezien was het wel een tegenvaller. Deze had hij niet hoeven verliezen."

'Er moet iets veranderen'

Van der Voort vindt dat het bij Van Duijvenbode een repeterend verhaal aan het worden is: "Het gebeurt echt zo vaak bij Dirk dat er iets gebeurt waardoor hij afgeleid raakt, waardoor hij wedstrijden verliest of net aan wint maar dat hij het veel moeilijker maakt voor zichzelf.

Van Duijvenbode blijft door de nederlaag hangen rond de dertigste plek op de ranglijst en dat is veel te laag volgens Van der Voort. "Als hij weer nog een stap verder wil maken om nog beter te worden, om echt weer voor de titel mee te doen, dan moet er iets veranderen. Want dit soort wedstrijden hoort hij gewoon te winnen, daar vind ik Dirk veel te goed voor."

Eerlijk interview

De darter kreeg na zijn eerlijke interview flink wat negatieve reacties en hoewel Van der Voort snapt dat het misschien wat amateuristisch overkomt, wil hij juist een lans breken voor de reactie van Van Duijvenbode: "Daarom zijn heel veel sporters niet eerlijk in interviews, omdat je dit over je heen krijgt. Zo zie je maar weer: je kan beter maar gewoon een oppervlakkig verhaal houden, dat je zegt: het lukte vandaag niet en ik heb gevochten voor wat ik waard was. Dan krijgen we elke keer hetzelfde interview."

Beluister de podcast

