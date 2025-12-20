Dirk van Duijvenbode is blijven steken in de tweede ronde van het WK darts 2026. De Nederlander was op papier de favoriet tegen James Hurrell, maar verslikte zich in zijn tegenstander én het tijdstip van de wedstrijd. Ondanks de pijnlijke aftocht houdt hij wel een aardig geldbedrag aan het kampioenschap over.

Een dure misser werd Aubergenius fataal. Het ging lange tijd gelijk op, maar door een cruciale gemiste pijl van de Nederlander ging de beslissende leg naar zijn concurrent. Het werd uiteindelijk 3-2 en zo werd Van Duijvenbode de zevende langgenoot die Ally Pally moest verlaten.

Dat doet hij teleurgesteld, maar wel met een zak geld. De prijzenpot is immers nog nooit zo hoog geweest op het WK. Van Duijvenbode was vanwege deelname al zeker van 15.000 pond en omdat hij de eerste ronde overleefde, werd dat bedrag nog een stuk hoger. Het halen van de tweede ronde resulteerde namelijk in een bedrag van 25.000 pond. Dat is omgerekend zo'n 28.000 euro.

Voor Van Duijvenbode zat er echter meer in. De derde ronde was immers goed voor 35.000 pond en ronde vier zelfs voor 60.000. Daarna gaat het pas echt flink lopen voor de darters. De winnaar is dankzij 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro) zelfs miljonair.

Verdeling prijzengeld

Winnaar: 1 miljoen pond (1,13 miljoen euro)

Verliezend finalist: 400.000 pond (450.000 euro)

Halvefinalisten: 200.000 pond (227.000 euro)

Kwartfinalisten: 100.000 pond (113.000 euro)

Vierde ronde: 60.000 pond (68.000 euro)

Derde ronde: 35.000 pond (39.000 euro)

Tweede ronde: 25.000 pond (28.000 euro)

Eerste ronde: 15.000 pond (17.000 euro)

De topdarter uit Nederalnd sprak na afloop bij Viaplay van een flinke 'tik'. Zijn voorbereiding was niet ideaal, want hij dacht dat hij pas om 15.00 uur moest spelen. Dat bleek 14.00 uur te zijn. "Ik ben een man van mijn voorbereiding. Als dat goed is, dan heb je alles gedaan wat kan. Maar mijn voorbereiding was niet goed. Ik verloor een half uur omdat ik dacht dat de middagsessie om 13.30 begon, maar die begon om 13.00 uur."

WK darts

Van de negen Nederlandse darters die de tweede ronde bereikten, komt er later op deze zaterdag nog één in actie. Niels Zonneveld neemt het op tegen de Brit Michael Smith voor een plek bij de laatste 32.

