Het was een geweldig moment voor Takehiro Tomiyasu. De klinkende 4-0 zege van Ajax was op zichzelf al een reden voor feest, maar voor de Japanner was het extra speciaal. Hij speelde voor het eerst in de basis sinds een jaar of 2. "Ik was helemaal dood", lacht hij na afloop.

Takehiro Tomiyasu kreeg al de nodige invalbeurten bij Ajax sinds zijn komst aan het einde van 2025, maar tot een basisplaats kwam het nog niet. Onder de nieuwe trainer Oscar Garcia, was het direct raak. Hij kreeg een basisplaats op linksback en speelde maarliefst 69 minuten. Dat was een lange tijd geleden voor de Japanner die sinds juni 2024 met een zware knieblessure te maken had.

Basisdebuut

Na een klinkende 4-0 zege van Ajax op Sparta blikt Tomiyasu terug op zijn eerste basisplaats in lange tijd. "Het was een heerlijke wedstrijd omdat we met 4-0 hebben gewonnen, ik ben blij met dat resultaat. Maar we weten ook dat volgende week écht een belangrijke wedstrijd is", blikt hij alvast vooruit op De Klassieker.

Tomiyasu wil de trainers niet met elkaar vergelijken, maar ziet wel dat er een andere mentaliteit van de groep wordt gevraagd onder de bevlogen Spanjaard Oscar Garcia. "Hij wil dat we agressief spelen, ik denk ook dat we dat nodig hebben. Hij heeft de mentaliteit veranderd voor het spel dat we bij Ajax willen spelen. Maar we hadden het beter moeten doen. De trainer maakt niet uit, het is ook de verantwoordelijkheid van de spelers."

'Ik was dood'

Agressieve speelstijl of niet, Tomiyasu had zelf sowieso al een zware wedstrijd. Niet eerder speelde hij zoveel minuten sinds zijn blessure. "Ik was behoorlijk dood, het was een zware wedstrijd voor mij. Maar ik weet zeker dat het beter zal worden", verzekert hij de fans. "Het is een groot ding voor mij, maar ik had natuurlijk al wel wat wedstrijden gespeeld. Ik was er nu klaar voor om te starten. Ik wil beter worden, ik kan de groep helpen."

Het WK

Nu Tomiyasu zijn minuten weer kan meepikken en fit blijft bij Ajax, komt het WK ook voorzichtig aan in beeld. "Ik wil natuurlijk onderdeel zijn van het team, maar het is nu nog te vroeg om daar over te spreken. Ik weet niet of het mogelijk is, ik denk nu nog niet aan het WK maar aan Ajax. Ik wil daar alles geven en belangrijk zijn." En of hij volgend jaar ook nog bij Ajax zal zijn? "Ik denk niet dat dit het juiste moment is om daar over te praten", eindigde hij resoluut.