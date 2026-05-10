Ajax ging zondag hopeloos ten onder tegen FC Utrecht. Dat werd niet per se duidelijk in de uitslag (1-2), maar meer door het spel dat werd getoond. Utrecht verdedigde veel, maar werd ook niet echt getest door Ajax. Daardoor staan de Amsterdammers nu op een hopeloze vijfde plaats en dreigt deelname aan de play-offs. De derde trainer van het jaar, Oscar Garcia, gaf zijn mening. "We kunnen huilen of hard blijven werken."

Tweemaal ging het mis voor Ajax bij een standaardsituatie. Terwijl de concurrentie de rode loper had uitgelegd voor Ajax richting de derde plaats, goed voor de voorronde van de Champions League, weigerde de ploeg van Oscar García daar gebruik van te maken. "Het is waar dat we in de tweede helft weinig kansen hebben gecreëerd die we in de eerste helft wel hadden, maar ik denk dat de eerste helft de allerbeste was onder mijn hoede", begint de Spanjaard nog opvallend positief na afloop.

Tweede helft-syndroom

Hij vindt dat zijn ploeg het al had moeten afmaken in de eerste helft. "Vandaag zijn we denk ik niet verslapt in de tweede helft, dat kon ik ons alleen verwijten in het duel met NAC. Als we vandaag in de tweede minuut scoren, dan hadden we een grote kans. In de eerste helft moesten we twee of drie keer scoren."

García wendt zich daarna tot de fans. "Ze verdienen veel meer want ze steunen ons al het hele seizoen. We wilden winnen maar het is niet gelukt. Ze genoten van ons spel in de eerste helft, maar uiteindelijk is het een slecht resultaat."

Hoop in de kleedkamer

Hij omschrijft de sfeer in de kleedkamer als teleurgesteld en ook een beetje verdrietig. Daarom voelde hij de noodzaak een blik clichés open te trekken om ze te motiveren. "We moeten blijven vechten. Het logo waar we voor spelen is zo belangrijk. We hebben twee opties: we kunnen opgeven en huilen, of we gaan keihard blijven werken om het seizoen beter te eindigen."

Ajax heeft niks meer in eigen hand. Ze staan momenteel vijfde en moeten hopen op een wonder om van die plek af te komen. Aanstaande zondag moeten zij naar sc Heerenveen toe om te winnen en hopen dat NEC en FC Twente verliezen. Alleen dan kan Ajax nog naar de Champions League. Met de vierde plaats zouden ze gered zijn van de hel die de play-offs voor de Conference League heet. Die zouden ze tot overmaat van ramp ook nog in Volendam moeten spelen door concerten van Harry Styles in Amsterdam.

Historie van Ajax

Het lijken allemaal redenen genoeg om alles op alles te zetten in Heerenveen. García vertelt hoe hij dat wil bewerkstelligen. "De motivatie moet van binnenin komen. We kunnen vandaag teleurgesteld zijn, maar dit is professioneel voetbal. Een seizoen heeft ups en downs", legt hij uit. "De historie van Ajax is bekend en de realiteit van het nu ook. Die is anders, al helemaal dit seizoen. Als coach doe ik mijn best om de spelers op te laden om zoveel mogelijk punten binnen te halen. Volgende week gaan we zien of het lukt."

