Davy Klaassen heeft weleens betere tijden bij Ajax gekend. Het kind van de club ziet een van de slechtste seizoenen van Ajax in de geschiedenis van de club. Na drie trainers kunnen de Amsterdammers het nog altijd niet omdraaien. Het is nu hopen op het beste, vindt Davy Klaassen. Ajax heeft niks meer in eigen hand. "Je wil meer, maar het komt er niet altijd uit."

En die quote van Davy Klaassen is eigenlijk illustratief voor het seizoen van Ajax dit jaar. Met veel bravoure werd er gestart aan het seizoen, met een selectie die niet in balans was. Het ging al gauw mis en de trainer John Heitinga moest eruit. Met Fred Grim kwam Ajax ook in een wak terecht en zo kwam Oscar García. Maar nog altijd loopt het niet bij de club, dus dan moet er meer aan de hand zijn.

Balans in de selectie

Dat ziet ook Klaassen. "De selectiebalans is niet in orde, maar ik denk dat we daar al langer achter waren." Voor de ras-Ajacied is dit dan ook het meest pijnlijke seizoen. Ajax kon na vandaag derde staan, maar staat nu vijfde en heeft niks meer in eigen hand. Play-offs dreigen. "De lat moet gewoon omhoog en die lat is gewoon heel laag geworden. Dit is niet hoe ik Ajax ken, daar moet een stap in gemaakt worden."

Tweemaal werd Ajax geklopt vanuit een standaardsituatie, terwijl de ploeg zelf ook maar weinig indruk maakte op de defensie van Utrecht. De rode loper werd uitgelegd door de andere clubs die strijden om plek 3, maar Ajax weigerde daar gebruik van te maken. De aanvoerder had daar één duidelijk antwoord op: "We zouden eigenlijk gewoon tweede moeten worden, maar uiteindelijk sta je waar je staat. Als je na 33 wedstrijden vijfde staat, dan zal je wel het vijfde beste team van Nederland zijn", zegt hij.

Slechte resultaten

Of de huidige klassering nou past bij waar Ajax hoort of niet, wordt er wel alles uit de selectie gehaald? Drie trainers krijgen de ploeg niet aan de praat, dan zou het ook in de selectie kunnen zitten. "Ik heb altijd het gevoel dat er meer in zit", begint Klaassen daarover. "Dat is omdat je altijd meer wil. Alleen dat het er niet altijd uit komt... Als dat nou een of twee keer gebeurt, dan kan dat. Maar als het er week in, week uit niet uit loopt, dan is er toch iets dat niet klopt."

Wanneer er wordt begonnen over de corners die misgingen en de andere fouten dit seizoen weet Klaassen het ook niet meer. "Ik kan er omheen draaien, maar het is gewoon niet goed genoeg", geeft hij toe. "Ik denk dat ik hier sta met een mix van emoties. Je bent gewoon boos. Het is zo'n kans dat we derde konden worden en nu staan we vijfde."

De toekomst

En wat dan nu? "Gewoon proberen te winnen", zegt hij over de korte termijn. Maar de lange termijn wordt ook besproken. "De laatste jaren is het niveau hier achteruit gegaan. En Jordi (Cruijff, red.) wil met zijn visie weer de weg omhoog vinden. Daar geloof ik in. Geen Europees voetbal spelen volgend jaar zou een dieptepunt zijn", besluit hij.

