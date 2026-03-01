Ajax heeft zich geblameerd door met 0-0 gelijk te spelen tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers konden optimaal profiteren van de slipper van NEC tegen Fortuna Sittard, maar lieten dat na. Fred Trainer Fred Grim zag al snel dat het niet goed ging en riep naar eigen zeggen zijn stem schor met aanwijzingen, maar die werden niet opgevolgd in het veld. "Iemand moet de handschoen oppakken."

"Het was niet goed genoeg", was de korte conclusie van Fred Grim na afloop van het 0-0 gelijke spel tegen PEC Zwolle. Het is ondertussen een open deur die wel vaker bij Ajax wordt ingetrapt. De ploeg van Grim ging met de kennis dat NEC had verloren het veld in, maar dat was nergens aan af te lezen. PEC Zwolle was veel sterker dan Ajax, en dat lag volgens Fred Grim aan de keuzes op het veld.

Het veld als excuus

Waar de spelers het slechte veld als excuus gaven van het slechte spel, wilde Grim dat niet doen. "De keuzes waren simpelweg niet goed. We wilden niet altijd de bal hebben. We kozen in balbezit altijd de plek waar de druk van PEC was, daarbij kwamen de verkeerde mensen aan de bal."

Grim verweet zijn ploeg dat ze het zelf niet konden omzetten in het veld. Terwijl de ploeg zelf ook wel zag dat de manier van voetballen niet werkte. "We bleven met dit veld steeds de driehoek opzoeken, als dat niet lukt, dan moet je andere keuzes maken. Dat is iets dat in het veld moet gebeuren, dat heb ik zeer zeker aangegeven als je mijn stem hoort", zegt hij. Toch gebeurde precies datgene niet in het veld. "Iemand moet de handschoen oppakken, dingen neerzetten en de oplossing bieden", concludeerde Grim. Maar niemand in het veld heeft dat gedaan.

Groot probleem bij Ajax

Dat is een zorgelijke conclusie voor Ajax. De resultaten onder Grim zijn ontzettend wisselend en in een strijd om plek twee waarin iedereen steken laat vallen, kan Ajax niet profiteren. Het is nog altijd één van de ploegen met de duurste spelers in de selectie, maar dat is in niets terug te zien. Als de spelers dan ook niet naar Grim luisteren, biedt dat weinig hoop voor de toekomst. "Het voetbal gaat de ene week redelijk en de andere week wat minder."

Desondanks houdt Grim nog hoop voor een goede afloop, een eindklassering op de tweede plaats. "Er gebeurt namelijk van alles in de competitie. Ik zie NEC ook gewoon verliezen, en wij hebben ook wedstrijden gespeeld die beter waren dan vandaag. We zullen de komende 9 wedstrijden nog genoeg punten halen."