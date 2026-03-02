Ajax had dit weekend de beste papieren van iedereen in de competitie. Alle concurrenten hadden een zware tegenstander, de Amsterdammers wisten zelfs dat hun directe concurrent NEC had verloren. Toch kwamen ze dramatisch voor de dag, zonder enige drang om te willen winnen. Zonder enige drang het Feyenoord moeilijk te willen maken. Ideeloos en futloos. Angstig. En niemand heeft de oplossing. Dat is een drama voor Jordi Cruijff.

Ajax is een club van naam die zich weer wil oprichten aan de hand van Jordi Cruijff, om weer het dominante Ajax te worden dat men zo graag ziet. Want de fans blijven zich maar kapot schrikken dit seizoen, telkens stelt Ajax hen teleur. Tegen PEC Zwolle konden de Amsterdammers geen andere tactiek bedenken dan wat van tevoren afgesproken was.

Mak Ajax

Niemand in het team grijpt in, en zelfs een schreeuwende Fred Grim aan de kant verandert niets. Dat baart grote zorgen. Dan is het zo dat de spelersgroep niet luistert naar de trainer óf dat ze niet capabel zijn om zijn opdracht te verwerken in het veld. Het is moeilijk om te beslissen welke van de twee erger is.

En dat terwijl Cruijff maar al te graag wil hervormen en vanaf volgend seizoen volle bak wil ontwikkelen met Ajax. Hij wil volgend jaar al de aanval inzetten op PSV en snakt naar de Champions League-miljoenen. Maar op deze manier gaat Ajax - ondanks alle misstappen van Feyenoord - nooit in de buurt komen van de tweede plaats. Grim is na afloop meer tevreden met het feit dat Ajax geen tegendoelpunt krijgt, maar vergeet daarbij te vermelden dat Ajax zelf ook geen kans heeft gecreëerd. Dat zou het allereerste doel moeten zijn.

Champions League-voetbal

Plichtmatig roept hij dat het bij Ajax beter moet en dat je moet winnen als je op bezoek gaat bij PEC Zwolle. Maar het probleem is dat zowel hij als de spelers op het veld geen oplossing heeft voor het feit dat Ajax al weken niet goed speelt. Een team dat zichzelf niet kan corrigeren en een trainer die niet koste wat het kost wil winnen, is Champions League-voetbal ook helemaal niet waard.

Ajax heeft kans op kans gekregen om de tweede plaats over te nemen. De bal werd metaforisch op de lijn stilgelegd, maar nog schoten de Amsterdammers de bal meermaals hoog over het doel. Zoveel missers kan de club niet meer toelaten. Cruijff, Grim of de spelersgroep moet in actie komen, want Ajax kan zichzelf niet in de voet blijven schieten als ze volgend jaar grote stappen willen zetten. Cruijff heeft de miljoenen hard nodig en die dreigen nu verkwanseld te worden.