Steven Berghuis wandelde de perskamer van Ajax binnen en ging op de stoel zitten met maar één doel. De boel eens even haarfijn uitleggen. Dat deed hij uitstekend. In een minuut of tien legde hij de totale problematiek van Ajax open en bloot op tafel. Daar moet Ajax wat mee.

Zelden was er een Ajacied zo open over de problemen waar de club mee te maken heeft. Niet Alex Kroes in het verleden, niet Marijn Beuker in de gelikte filmpjes van de afgelopen jaren. Zelfs niet Jordi Cruijff die zijn nieuwe plannen deelde. Nee, het is Steven Berghuis die de vinger op de zere plek legt bij Ajax. Er moet meer naar Steven Berghuis geluisterd worden, dat zal Ajax helpen.

Analyse van Steven Berghuis

Berghuis is een van de laatste der Mohikanen bij Ajax die de goede tijd in Amsterdam nog heeft meegemaakt. Zowel op bestuurlijk vlak, in de selectie en de staf is er haast niemand meer over die de gloriejaren meemaakte van Ajax. In dat opzicht is het dan ook niet heel toevallig dat Berghuis de beste analyse in tijden geeft over de problematiek in Amsterdam. Maar dat hij de enige is die met rake woorden naar buiten komt, is wel opvallend.

"Je hebt eerst een duidelijke manier van spelen en dat gaat na twee à drie maanden overboord. Dan ga je terug naar wat je ervoor gedaan hebt, maar met een andere trainer. Dat is heel moeilijk. Elke staf heeft het geprobeerd, maar we kunnen het niet waarmaken. Dat wordt steeds blootgelegd", zijn de klinkklare woorden van Berghuis, waarvan de schoonvader Lesley Bamberger in de RvC van Ajax zit. Ajax mist al jaren een visie, een rode draad waar de spelers zich aan vast kunnen houden én waar het bestuur mee verder kan.

Berghuis op de koffie bij Cruijff

Berghuis noemde dat Gloukh daarvan het slachtoffer is, maar eigenlijk is de gehele selectie dat. Het moge duidelijk zijn; Cruijff moet zo gauw mogelijk rust en structuur brengen binnen de club die al zeker twee jaar stuurloos is. Francesco Farioli bracht structuur als trainer, maar dat paste niet bij de idealen van Ajax. Cruijff kent die idealen wel, en mag een identiteit creëren die past in die filosofie.

Maar Cruijff doet er vooral erg goed aan om de mening van Berghuis te vragen. Hem op het kantoor te roepen en veel met hem zal gaan sparren. Want Berghuis durft zich uit te spreken, in tijden dat niemand dat heeft gedurfd. De creatieve voetballer wordt vaak gefileerd voor zijn teksten, maar sprak zaterdagavond vanuit het hart. Het zou wijs zijn om naar hem te luisteren, want als iemand het verval van Ajax kent dan is Berghuis dat wel. En hij weet ook hoe het wél kan werken.