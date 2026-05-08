Ajax is er al erg vroeg bij dit jaar. Terwijl de laatste twee speelrondes nog gespeeld moeten worden, droppen zij alvast het nieuwe tenue voor volgend seizoen. In samenwerking met Adidas presenteren zij het derde shirt voor het seizoen 2026-2027. Met één opmerkelijk detail.

Ajax is de eerste club in Nederland dat al een nieuw tenue presenteert voor het aankomende seizoen. Ze beginnen met het derde tenue, wat vermoedelijk in Europees verband gebruikt zal worden. Het is een lichtblauw shirt met donkerblauwe contouren erin. Ajax en Adidas hebben wel vaker met deze kleurencombinatie gespeeld.

Bekende kleurencombinatie

Vooral in de vroegere geschiedenis van de club werd er met deze combinatie gespeeld. Het shirt doet een beetje denken aan het seizoen 2011-2012, het jaar dat Christian Eriksen écht doorbrak bij Ajax. De Amsterdammers zullen met lichtblauwe sokken én broek spelen onder het shirt.

Kampioenssterren

Ook is er een opvallend detail te spotten op de nieuwe shirts van Ajax. Voorheen speelde zowel de mannen, de vrouwen als de jeugd met de drie kampioenssterren van Ajax, maar dat gaat volgend jaar veranderen. De mannen- en de vrouwenafdeling gaan beide met hun eigen sterren spelen. Dat betekent dat de heren wel de drie sterren boven het logo behouden en de vrouwen zonder sterren op het shirt spelen.

Elke ster staat voor tien kampioenschappen in de historie van de club. Ajax heeft 36 kampioenschappen op haar naam staan, Ajax Vrouwen 1 heeft drie kampioenschappen op haar naam staan. Zij moeten dus nog even wachten op een ster boven het logo. In de jeugdafdeling worden ook alle sterren van het shirt geschrapt.

Laatste twee duels

Of Aja ook al een wedstrijd in het shirt zal gaan spelen, lijkt onwaarschijnlijk. Dat zal sowieso niet aanstaande zondag gebeuren in de eennalaatste speelronde van de Eredivisie. Ajax speelt in eigen huis tegen FC Utrecht in de strijd om plek 3, die goed is voor de voorronde van de Champions League. Ze sluiten het seizoen af op bezoek bij sc Heerenveen, daar wordt het shirt dragen ook een probleem. Heerenveen speelt in blauw-wit wat teveel lijkt op deze kleurencombinatie.

