Een week geleden zorgde hij voor het laatst voor lachende gezichten in Amsterdam. Chuba Akpom speelt al een tijd niet meer voor Ajax, maar bezorgde ze recent een kleine tien miljoen euro. In De Telegraaf blikt hij terug op de twee jaar bij Ajax, met een pijnlijke verbanning naar de tweede kleedkamer. "Ik las op social media dat ik niet meer welkom was."

Hij kwam met hoge verwachtingen naar Amsterdam, als topscorer van het Championship, het tweede niveau van Engeland. Met een megasalaris, aangeboden door Sven Mislintat, kreeg hij de zware taak Ajax er weer bovenop te helpen. Het liep allemaal wat anders. Toch heeft hij geweldige herinneringen aan Amsterdam. "Het was een zware periode, maar ik denk dat ik een positieve impact heb gehad", tekent De Telegraaf op.

Vertrek van Akpom

Waar hij altijd schitterde als spits, werd hij bij Ajax op de flanken geposteerd. Dat was een van de vele veranderingen voor hem bij de club waar het eigenlijk nooit rustig was. "Ajax zat met veel nieuwe spelers, een nieuwe coach en technisch directeur. Er was een grote transitie. Met zo veel veranderingen is het moeilijk direct succesvol te zijn. Ik was graag in een stabiele situatie gekomen. Nu had iedere nieuwe aankoop het moeilijk", herinnert hij.

Bij Ipswich speelde Akpom dit seizoen een bijrol, maar vanwege de promotie krijgt Ajax toch 9,3 miljoen van de Engelse club. "Ik ben daar heel blij mee. Ajax is een fantastische club. Ik respecteer de fans, het logo en de legendes. Ik gun ze deze transfersom en ik wens de club het beste." Het zijn bijzondere woorden uit de mond van een speler die afgelopen zomer nog naar de tweede kleedkamer werd verbannen.

Verbanning naar tweede kleedkamer

Normaliter zou een speler daar erg rancuneus over zijn, maar Akpom blijft er vrij zakelijk onder en begrijpt waarom de club dat deed: "Ajax moest terugkeren naar de financiële positie waar de club hoort te zitten. Mijn salaris was hoog, maar daar kon ik niks aan doen. Het was onderhandeld door mijn zaakwaarenemer. De manier waarop ik werd behandeld was dan ook niet correct."

Akpom kreeg op vreemde wijze te horen dat hij op een zijspoor kwam. "Ik las op sociale media dat ik niet meer welkom was bij het eerste. Tegen Alex Kroes heb ik gezegd dat er betere manieren waren om me dat te zeggen. We hadden een gesprek kunnen hebben. Zeker gezien de bijdrage die ik had geleverd. Maar no hard feelings", sluit hij dat boek.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover