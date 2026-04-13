Het voetbalweekend van de VriendenLoterij Eredivisie stond weer bol van discussies op het gebied van de scheidsrechter. Feyenoord-trainer Robin van Persie én zijn spelers waren hard in hun mening over arbiter Serdar Gözübüyük en ook op de andere velden heerste onvrede. Mario van der Ende ziet het met lede ogen aan. "Wéér een weekend waarin het niveau niet geholpen werd door de scheidsrechters...", verzucht de voormalig toparbiter in gesprek met Sportnieuws.nl.

"Ik zal niet de kwaliteit van de wedstrijden in de Eredivisie beoordelen. Dat is bedenkelijk niveau, maar de arbitrage zorgt niet voor betere wedstrijden", begint Mario van der Ende het gesprek over het afgelopen voetbalweekend. Met speels gemak lepelt hij zo vijf wedstrijden op uit het afgelopen speelweekend waar het niveau van de arbitrage ter discussie stond. "Het is gewoon geen topwaardige leiding die ze geven."

Calimero

Met verbazing keek Van der Ende naar Fortuna Sittard - NAC, waar de arbiter na afloop ook hoofdperson was van een opvallend moment. NAC-trainer Carl Hoefkens ging verhaal halen en werd woest op Jeroen Manschot, die hem wat zou hebben toegebeten. Even later vertelde Hoefkens aan ESPN dat Manschot hem calimero zou hebben genoemd. "Je hebt altijd scheidsrechters die in de weerstand schieten als ze tegenspraak krijgen. Dan komen mensen aan hun autoriteit, of iets dergelijks. Ik vind dat je autoriteit moet verdienen, maar dat is iets anders", deelt Van der Ende zijn mening.

Volgens de oud-arbiter moeten de scheidsrechters de spelers en trainers behandelen zoals ze dat zelf ook willen. "Als jij mensen als een calimero of als een klein kind gaat neerzetten, dat werkt niet. Daardoor krijg je geen wederzijds respect. Ik zag Serdar Gözübüyük ook met een vingertje tegen zijn mond gaan naar Robin van Persie. Dan is het logisch dat er weerstand ontstaat?"

Woeste Van Persie

Gözübüyük haalde de woede van Robin van Persie en tal van andere Feyenoorders op zijn hals nadat hij Philippe Sandler van NEC geen rood gaf na een botsing met de doorgebroken Ayase Ueda. De reden zou zijn geweest dat Ueda de bal te ver voor zich uit had gespeeld, waardoor geel volstond volgens de arbiter. "De bal was misschien niet perfect onder controle, maar het lijkt mij dat een speler als Ueda alsnog een grote kans uit de situatie had kunnen halen. Dus dan is het nooit geel, maar een rode kaart."

Daarbij vond Van der Ende de gang van zaken bijzonder opvallend. "Gözübüyük werd naar de kant gehaald door de VAR omdat hij in eerste instantie gewoon door liet spelen. Een van de criteria waarvoor de VAR mag ingrijpen is dat hij het idee heeft dat de arbiter in het veld er helemaal naast zit. Voor een gele kaart mag hij niet ingrijpen, maar voor een verdenking van een rode kaart dus wel. Maar dan gaat hij kijken, dan ziet hij dat de actie buiten het strafschopgebied is en dan geeft hij geel. Terwijl de VAR dacht aan rood. Dat verbaasde mij wel", erkent Van der Ende. "Dat is dan weer eigen interpretatie van de scheidsrechter."

Afwezigheidsbehoefte

Het zorgde in ieder geval voor veel tumult na afloop. Van Persie was woest en noemde het een 'dramatische beslissing met veel gevolgen' en ook Luciano Valente noemde de actie op sociale media een 'schande'. Ook verkondigde de Feyenoord-trainer dat hij geen uitleg kreeg na afloop. "We hadden vroeger een leraar op school en die zei als iemand ziek bleef vanwege een toets: er heerst een vorm van afwezigheidsbehoefte. Dat zie ik ook bij hem. Als je een discussie wil doen verstommen, dan moet je van de mogelijkheid gebruik maken om uitleg te geven", vindt Van der Ende.

Dan voorkom je wellicht de stortvloed aan reacties van de spelers op sociale media. Meerdere Feyenoorders lieten daar hun onvrede blijken. "Je werkt in een amusementsindustrie en dat betekent dat je het zure en het zoete moet eten. Als het zoet is, dan kan je je op de borst slaan maar je moet ook de andere kant kunnen accepteren. Spelers hebben een gevoel. Sandler zegt: ik dacht toen ik de overtreding maakte dat de bekerfinale over was. Die speler weet dondersgoed wat hij heeft gedaan en wat er is gebeurd."