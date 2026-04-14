Het gaat allemaal de goede kant op met Justin Kluivert. De speler van Bournemouth en Oranje raakte begin januari geblesseerd aan zijn knie en dat zag er toen niet goed uit. Ondertussen heeft Kluivert een positieve update gedeeld, die hij ook besprak met bondscoach Ronald Koeman. Hij heeft het WK nog altijd niet uit zijn hoofd gezet. "Hij weet wat hij aan mij heeft."

In gesprek met ESPN vertelt Justin Kluivert dat hij 'goed nieuws heeft gekregen'. "Hetgeen wat aan het helen is, doet dat heel erg goed. Hij (de arts, red.) is heel erg tevreden, hij ziet dit niet zo gauw bij deze blessure", vertelt Kluivert trots. "Daar zijn we heel blij mee", lacht hij vervolgens.

Knieblessure

Kluivert staat al sinds januari aan de kant met een fikse knieblessure die hij opliep tijdens een duel van Bournemouth met Arsenal. Even leek het alsof het WK einde oefening zou zijn, maar daar komt hij nu dus op terug. Hij besprak de situatie al met bondscoach Ronald Koeman, want Kluivert mag bijna weer het veld op. "Ik train nu twee weken apart, dat zal nog twee weken zo zijn. Maar als de situatie gestaag beter wordt, mag ik weer meetrainen met de groep. Dan moet je een goede maand mei hebben...", hint hij op een oproep voor het WK.

De bondscoach is vaak wel gecharmeerd van Kluivert. Wanneer fit, zit hij eigenlijk altijd wel bij de selectie omdat hij op meerdere plekken uit de voeten kan. In het tweeluik met Spanje, speelde Kluivert een belangrijke rol op de nummer 10-positie waar hij net wat anders levert dan de rest van zijn concurrenten. Daarom waagde de international een appje naar de bondscoach.

WK-droom

"Ik heb hem een update gestuurd over hoe de situatie nu is. En hij heeft mij net een berichtje teruggestuurd, dus dat ga ik zo even afluisteren. Spannend...", lacht hij vervolgens. Een WK zou een droom zijn voor Kluivert die nog geen eindtoernooi meemaakte met Oranje. Hij is vastberaden erbij te zijn.