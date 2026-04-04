In de veertiende minuut stond het hele stadion stil bij de legende Johan Cruijff. De man van wie het stadion de naam draagt, overleed 10 jaar geleden in maart. Dit was de eerste thuiswedstijd van Ajax sinds dat moment en daar stonden de supporters graag bij stil. "Johan Cruijff is een echte Ajacied", klonk het van de tribunes.

24 maart 2016 was de treurige dag dat Johan Cruijff overleed in zijn huis in Barcelona. De legendraische voetballer laat tot op de dag van vandaag nog zijn sporen na in de voetbalwereld, en zeker ook in Amsterdam. Het stadion, voorheen de Amsterdam ArenA, werd naar hem vernoemd en is nu de Johan Cruijff ArenA. Het was daar waar hij geëerd werd in het duel met FC Twente.

Eerbetoon aan Cruijff

In de veertiende minuut stonden de fans van Ajax stil bij de legende Johan Cruijff. Er hing een spandoek boven de F-Side met de tekst: Alleen kun je niets, je moet het samen doen. Daaronder werden rode en zwarte banen werden, met in het witte vlak nummer 14. Onder luid gezang van de fans in het stadion keek Jordi Cruijff toe en knikte bevestigend. Hij vond het mooi. "Johan Cruijff, Johan Cruijff, is een echte Ajacied klonk het terwijl Ajax stond te ploeteren in het duel met FC Twente.

Johan Cruijff werd een kleine week geleden ook al geëerd in de Johan Cruijff ArenA. Het Nederlands elftal speelde vrijdagavond een interland tegen Noorwegen in Amsterdam, waarbij de Oranjefans ook al een eerbetoon hadden. Het was een prachtig moment. In de veertiende minuut stonden alle fans op voor de legendarische Johan Cruijff. Na een minuut van luid applaus scandeerden alle Oranje-fans ook nog eens zijn naam door de Johan Cruijff ArenA.

Zwaar duel met Twente

Ajax had het zwaar in deze wedstrijd tegen FC Twente. Na 18 minuten stonden de Amsterdammers al met 1-0 achter na een rake pegel van Ramiz Zerrouki. Het is een cruciaal duel voor zowel Ajax als FC Twente. Het verschil tussen beide ploegen bedroeg vooraf maar één punt. Ajax staat bovendien vijf punten achter op Feyenoord die op plek 2 staan, Twente staat daar dus zes punten op achter.